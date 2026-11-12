Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Singapore:

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U23 Việt Nam đối đầu U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 trên sân Pleiku, ở lượt trận thứ hai Gia Lai VTV Cup 2026.

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang có tinh thần hưng phấn, hướng tới ba điểm tiếp theo.

U23 Việt Nam so tài U23 Singapore

Đáng chú ý, Minh Tâm vừa lập cú đúp ở trận ra quân, trong khi Williams Minh Hoàng cũng ghi bàn, giúp U23 Việt Nam có khởi đầu ấn tượng.

Tuy nhiên, U23 Singapore không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng đảo quốc sư tử vừa gây bất ngờ khi cầm hòa U23 Qatar 0-0 nhờ hàng phòng ngự chắc chắn.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng nhỉnh hơn, U23 Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục giành chiến thắng.

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Singapore:

U23 Việt Nam: Văn Bình, Anh Tiệp, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Thanh Đức, Đức Phú, Văn Thuận, Long Vũ, Quang Duyệt, Gia Bảo, Williams Minh Hoàng

U23 Singapore: Yazid, Fazli Koh, Mustaqim, Jia Jun, Sim Jun Yen, Fandi Ahmad, Muralithran, Bin Rahim, Sarrvin Raj, Nizamudin, Cheng Tin Hang