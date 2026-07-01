Lịch thi đấu World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
11/7 - 02:00 Tây Ban Nha vs Bỉ Tứ kết VTV3, VTV6, VTV9
12/7 - 04:00 Anh vs Na Uy Tứ kết VTV3, VTV6, VTV9

Link xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Bỉ

Link tường thuật trực tiếp: Https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-tay-ban-nha-vs-bi-tu-ket-world-cup-2026-2534607.html

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

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Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Đội hình dự kiến: 

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, Raskin, Trossard; De Ketelaere.

Link xem trực tiếp trận Anh vs Na Uy

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh

Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.

Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Guehi, Stones, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.