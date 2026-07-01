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Lịch thi đấu World Cup hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|11/7 - 02:00
|Tây Ban Nha vs Bỉ
|Tứ kết
|VTV3, VTV6, VTV9
|12/7 - 04:00
|Anh vs Na Uy
|Tứ kết
|VTV3, VTV6, VTV9
Link xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Bỉ
Link tường thuật trực tiếp: Https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-tay-ban-nha-vs-bi-tu-ket-world-cup-2026-2534607.html
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.
Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, Raskin, Trossard; De Ketelaere.
Link xem trực tiếp trận Anh vs Na Uy
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/
Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh
Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.
Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Guehi, Stones, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.