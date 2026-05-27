Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi có những bước tiến vượt bậc tại Bundesliga và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn châu Âu.

Liverpool tin rằng Yan Diomande là phương án lý tưởng để kế thừa vị trí bên hành lang phải mà Salah để lại.

Liverpool muốn chiêu mộ Diomande từ RB Leipzig - Ảnh: T.T

Ngôi sao Ai Cập ra đi với tư cách chân sút vĩ đại thứ ba trong lịch sử CLB. Mùa cuối không quá bùng nổ, nhưng tầm ảnh hưởng của Salah tại Anfield vẫn rất lớn và khoảng trống anh để lại không dễ lấp đầy.

Diomande đã 9 lần khoác áo tuyển Bờ Biển Ngà và góp dấu giày vào 23 bàn thắng mùa bóng vừa qua. Điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ này rơi vào khoảng 86 triệu bảng Anh.

Vốn nổi tiếng với mô hình phát hiện, phát triển rồi bán lại các tài năng trẻ với giá cao, Leipzig từng nhiều lần làm ăn với Liverpool. Trong đó có các thương vụ đáng chú ý như Naby Keita hay Dominik Szoboszlai.

Mùa 2025/26, Diomande khiến các nhà tuyển trạch Liverpool đặc biệt ấn tượng. Theo Telegraph, đội chủ sân Anfield đang tính tới phương án trao đổi cầu thủ kèm tiền mặt, nhằm giảm mức phí chuyển nhượng mà Leipzig yêu cầu.

Diomande không phải cái tên duy nhất nằm trong kế hoạch của đội bóng vùng Merseyside. Anthony Gordon (Newcastle) cũng được theo dõi sát sao. Nhất là khi tương lai Gordon trở nên bất định, giữa những tin đồn Newcastle phải bán bớt ngôi sao để cân bằng tài chính.

Cái tên đáng chú ý khác - Bradley Barcola đến từ Paris Saint-Germain. Chính Barcola từng góp công giúp PSG loại Liverpool ra khỏi Champions League ở hai mùa liên tiếp.

Dù từng được cân nhắc nghiêm túc, Liverpool quyết định không chiêu mộ Barcola hè năm ngoái, nhằm tạo điều kiện phát triển cho Rio Ngumoha.

HLV Arne Slot thừa nhận, các cầu thủ chạy cánh đóng vai trò sống còn trong lối chơi của Liverpool, đặc biệt khi CLB chia tay cả Salah lẫn Luis Díaz trong vòng một năm.