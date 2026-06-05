Cuối tuần trước, ban lãnh đạo Liverpool quyết định sa thải Arne Slot sau mùa giải thảm hại. Và không mất quá nhiều thời gian, họ đã tìm được người thay thế xứng đáng.

Andoni Iraola chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Anfield. Trong ngày ra mắt, chiến lược gia người Tây Ban Nha hồ hởi nói:

HLV Iraola ký 2 năm với Liverpool - Ảnh: LFC

"Thật sự vô cùng hào hứng. Rõ ràng các bạn đều biết về Liverpool. Đó là một đội bóng lớn, một CLB khổng lồ, danh tiếng vang xa khắp Thế giới.

Khi cảm nhận và hiểu thêm một chút về Liverpool, tôi nghĩ đây là CLB đặc biệt.

Bầu không khí, người hâm mộ, câu lạc bộ, các cầu thủ, cơ hội để tôi huấn luyện những ngôi sao hàng đầu, cạnh tranh giành các danh hiệu.

Thật khó để tìm được một nơi như thế này. Bởi vậy, bản thân rất hào hứng mong mọi thứ sớm bắt đầu."

Mùa giải 2025/26, Iraola gây tiếng vang khi dẫn dắt Bournemouth thi đấu thành công, giúp đội bóng nhỏ bé lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự cúp châu Âu.

Alex Scott có thể tái ngộ thầy cũ ở sân Anfield - Ảnh: Javier Garcia

Lãnh đạo The Kop sẵn sàng tặng Iraola món quà ra mắt, chính là cậu học trò cũ Alex Scott - tiền vệ cũng nằm trong tầm ngắm MU.

Liverpool có thể chi 60 triệu bảng để thuyết phục Bournemouth nhượng lại chàng trai 22 tuổi, người đã có bước tiến bộ vượt bậc ở sân Vitality mùa giải vừa qua.

Nếu thương vụ thành công, HLV Iraola sẽ tái ngộ cậu học trò cũ và bắt đầu quá trình tái thiết, xây dựng đội ngũ theo ý mình tại Anfield.