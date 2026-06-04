Liverpool bị tụt lại phía sau trong cuộc đua giành chữ ký Yan Diomande, khi cầu thủ này đồng ý gia nhập Paris Saint-Germain.

Diomande nổi lên như một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất châu Âu và thu hút nhiều sự quan tâm trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

PSG quyết chiêu mộ Yan Diomande khiến Liverpool tiếc ngẩn ngơ - Ảnh: T.T

Tiền đạo cánh 19 tuổi ghi được 13 bàn và có 10 pha kiến ​​tạo trong 36 lần ra sân trên mọi đấu trường cho RB Leipzig mùa 2025/26. Anh còn hợp đồng đến tháng 6/2030 nhưng có thể sẽ ra đi chỉ sau một mùa khoác áo đội bóng nước Đức.

RB Leipzig định giữ chân Diomande sau khi giành quyền tham dự Champions League. Thế nên, họ yêu cầu mức giá cao lên đến hơn 100 triệu euro cho bất kỳ CLB muốn có sự phục vụ của sao trẻ Bờ Biển Ngà.

Liverpool theo dõi Yan Diomande từ lâu, nhắm anh cho vị trí mà Mohamed Salah để lại. Thế nhưng, PSG đang vượt lên trong cuộc đua chuyển nhượng.

Dù đang sở hữu hàng công cực kỳ chất lượng với những cái tên như Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue hay Barcola, nhưng HLV Luis Enrique vẫn muốn bổ sung thêm Diomande.

Tài chính không phải vấn đề lớn với nhà ĐKVĐ Champions League. Bởi thế, hai CLB sẽ ngồi vào bàn đàm phán để chốt mức phí chuyển nhượng cuối cùng.

RB Leipzig chắn chắn sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ thương vụ này. Hè năm ngoái, họ chỉ phải chi 20 triệu euro để đưa Diomande về từ Leganes.