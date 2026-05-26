Arsenal và “găng tay vàng” Raya

David Raya lần thứ 3 liên tiếp trở thành chủ nhân “Găng tay vàng” Premier League, đồng thời giành chức vô địch cùng Arsenal.

Với kỷ lục 19 trận sạch lưới, cùng số bàn thua ít nhất (27), anh còn hai dấu son nữa để hoàn tất một mùa giải lịch sử, bất kể điều gì xảy ra, gồm trận chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30/5, và cùng tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026.

“Chúng tôi đang hướng toàn bộ sự tập trung vào trận chung kết, bởi mục tiêu Premier League đã hoàn thành”, Raya nhấn mạnh.

Raya với danh hiệu Premier League. Ảnh: PL

Mùa giải 2025/26 là sự giải thoát với Arsenal của Raya. “Pháo thủ” chấm dứt 22 năm không giành danh hiệu cao nhất bóng đá Anh, với 3 mùa liên tiếp trước đó sống trong cảm giác “suýt nữa”.

Ba năm nhìn chiếc cúp đi qua trước mắt, bất lực khi Man City rồi Liverpool đăng quang. Mùa này, khi mọi áp lực đã chất cao tới mức nghẹt thở, Arsenal cuối cùng cũng bước lên đỉnh vinh quang.

“Tôi cực kỳ hạnh phúc. Điều đó khiến tôi rất tự hào về đội bóng này, CLB này, ban huấn luyện và đặc biệt là các CĐV”, Raya lên tiếng khi chuẩn bị cho trận chung kết Champions League.

Raya chưa bao giờ thi đấu cho CLB chuyên nghiệp nào ở quê nhà. Ban đầu, anh làm thủ môn nghiệp dư, kết hợp vai trò cầu thủ futsal. Sau đó, anh vào học viện của UE Cornella – CLB hàng xóm Barca mà Lionel Messi vừa mua lại.

Không phải thủ môn nổi tiếng từ sớm (chưa từng khoác áo đội trẻ Tây Ban Nha), sự trưởng thành của Raya là con đường vòng vèo. Không có hào quang thần đồng, không có những bìa tạp chí tuổi teen.

Blackburn Rovers phát hiện Raya và đưa anh sang Anh. Thủ môn người Barcelona đi lên bằng sự kiên nhẫn, từ những mùa bóng lặng lẽ ở Anh, bằng việc học cách chịu đựng sai lầm của nghề.

Vì thế, khi nói về “Găng tay vàng” thứ 3 liên tiếp, anh từ chối đề cao bản thân: “Tôi đang ở trong một giai đoạn rất tốt. Nhưng số trận giữ sạch lưới là thành quả của cả tập thể”.

Arsenal giải tỏa tâm lý sau chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: PL

Ngoài 19 trận sạch lưới ở Premier League, anh còn 9 trận không lọt lưới tại Champions League, cùng 34 pha cứu thua để giúp Arsenal bất bại khi tiến vào chung kết. Theo lời anh, chìa khóa là tập thể “không cho đối thủ quá nhiều cơ hội”.

Tự tin trước chung kết

Nhiều năm qua, Arsenal thường bị gắn nhãn phòng ngự thực dụng, chỉ vì họ biết cách kiểm soát rủi ro. Raya không quá bận tâm về điều đó.

“Chúng tôi biết rằng phòng ngự tốt và giữ sạch lưới sẽ giúp đội chiến thắng. Nhưng Arsenal cũng là đội bóng rất tấn công”, Raya phản biện.

Đó là thứ bóng đá mang đậm dấu ấn Mikel Arteta, với hệ thống được xây dựng bằng sự ám ảnh về chi tiết, cường độ pressing, kỷ luật vị trí và cả niềm tin tuyệt đối rằng Arsenal có thể trở lại đỉnh cao.

Raya nhìn thấy điều đó mỗi ngày. “Cách Arteta tiếp quản CLB khi không ở giai đoạn tốt nhất, rồi đưa Arsenal trở lại đỉnh cao, cho thấy năng lực và con người của ông. Ông ấy không bao giờ bỏ cuộc”.

Có thể hiểu vì sao Arsenal hiện tại mang dáng dấp rất Tây Ban Nha. Không chỉ vì Arteta hay Raya, mà bởi trong phòng thay đồ tồn tại thứ tư duy bóng đá Iberia – kiểm soát, bình tĩnh và luôn tin rằng trận đấu có thể được định đoạt bằng trí óc trước khi bằng cảm xúc.

Điều thú vị là Arsenal bước vào chung kết Champions League với đối thủ Luis Enrique – một người Tây Ban Nha khác, từng trao cho Raya trận ra mắt ĐTQG.

“Tôi rất quý ông ấy. Ai cũng biết Luis Enrique là HLV tuyệt vời và cũng là một con người tuyệt vời”, Raya nói với sự tôn trọng. Enrique là một trong những người ảnh hưởng lớn nhất đến anh.

Raya là thủ môn xuất sắc nhất mùa giải ở Anh. Ảnh: Squawka

Trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt là chung kết Champions League, những mối quan hệ đẹp đôi khi phải tạm gác lại trước khi trận đấu kết thúc.

Luis Enrique nổi tiếng với khả năng điều chỉnh chiến thuật theo từng đối thủ. Raya hiểu điều đó hơn ai hết. Anh biết PSG sẽ chuẩn bị cho Arsenal rất kỹ, thậm chí các thủ môn của nhà ĐKVĐ đã sớm nghiên cứu cách chống những quả phạt góc của Arsenal.

“Chúng tôi biết mình rất mạnh ở các tình huống cố định và hy vọng có thể ghi bàn từ bóng chết trong trận chung kết”, Raya cười.

Sự bình thản của Raya phản ánh trạng thái hiện tại của Arsenal. “Pháo thủ” không còn là đội bóng sống trong nỗi sợ thất bại. Danh hiệu Ngoại hạng Anh đã cởi bỏ áp lực lớn nhất. Giờ đây, Champions League không còn là gánh nặng, mà là phần thưởng.

“Chúng tôi hướng toàn bộ sự tập trung vào trận chung kết. Tập thể chơi bóng để tận hưởng những trận cầu như thế này”.

Với riêng David Raya, đây có thể là mùa hè thay đổi hoàn toàn vị thế của anh trong bóng đá thế giới. Champions League và World Cup vẫy gọi, cùng cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn số 1 “La Roja” với Unai Simon.