Thủ quân tuyển Anh đã có 61 pha lập công chỉ sau 51 lần ra sân cho “Hùm xám” xứ Bavaria, khép lại mùa bóng thăng hoa ngoài mong đợi.

Ở tuổi 32, Harry Kane không chỉ giành chức vô địch Bundesliga thứ hai liên tiếp mà còn lần đầu nâng cao danh hiệu cúp Quốc gia Đức cùng Bayern Munich.

Harry Kane ghi hat-trick trận chung kết, giúp Bayern Munich vô địch cúp Quốc gia - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, phần thưởng đặc biệt nhất dành cho cựu sao Tottenham Hotspur lại đến từ… một quán ăn địa phương gần nhà.

Chủ quán, ông Stefan Kastner, đã biến việc “tiếp tế” món schnitzel yêu thích cho Kane thành nghi thức quen thuộc, nhằm tăng thêm động lực cho chân sút người Anh.

Cứ mỗi bàn thắng Kane ghi được, Kastner lại mang tới cho anh một phần schnitzel - món ăn truyền thống nổi tiếng của Đức và Áo.

Kết quả là xuyên suốt mùa giải, tiền đạo này được thưởng tổng cộng 61 phần thịt chiên giòn.

Đây là món thịt cắt lát mỏng, tẩm bột chiên vàng trên chảo trước khi phục vụ. Món ăn có thể được chế biến từ thịt bê, lợn, gà, cừu hoặc bò.

Trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, Kane lập hat-trick giúp Bayern giành chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2020.

Món thịt chiên giòn schnitzel yêu thích của Harry Kane - Ảnh: SunSport

Nhân dịp này, Kastner tổ chức buổi xem bóng đá cộng đồng và phát miễn phí món “schnitzel của vua phá lưới” cho hơn 200 người hâm mộ.

Dù vậy, ông vẫn không quên giữ lại ba phần đặc biệt dành cho Kane, sau cú hat-trick vào lưới Stuttgart.

Chia sẻ với tờ Bild, Kastner cho biết: "Đó thực sự là buổi tối tuyệt vời. Tôi đặc biệt vui khi Harry ghi cả ba bàn. Tôi sẽ mang ba chiếc schnitzel mà cậu ấy xứng đáng nhận được tới tận nhà.”

Đáp lại tình cảm ấy, Harry Kane cũng dành tặng Kastner một chiếc áo đấu có chữ ký, cùng lời nhắn bày tỏ lòng cảm kích.



