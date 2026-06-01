Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa khép lại hành trình 10 năm tại Etihad, nơi ông xây dựng đế chế hùng mạnh giành 6 chức vô địch Premier League cùng Man "xanh".

Guardiola sẽ góp mặt tại giải golf từ thiện The Battle of Stars, bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng như Rafael Nadal, Gianfranco Zola, Alvaro Morata, Pepe Reina và Henrik Larsson.

Pep Guardiola chuẩn bị tham dự giải golf từ thiện - Ảnh: Press Eye Ltd

Giải đấu diễn ra từ ngày 10/6 đến 12/6 tại hai sân golf đẳng cấp Pula Golf Resort và Son Servera Golf Club trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha).

The Battle of Stars được tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và điều trị bệnh xơ cứng teo cơ một bên cùng bệnh đa xơ cứng.

Toàn bộ số tiền thu được từ giải đấu sẽ chuyển đến các chương trình nghiên cứu y học và hỗ trợ bệnh nhân, qua đó khẳng định ý nghĩa nhân văn của sự kiện.

Ban tổ chức cũng sẽ công bố thêm nhiều ngôi sao danh tiếng trong lĩnh vực thể thao và giải trí tham gia giải đấu trong tuần nay.

Khép lại một thập kỷ huy hoàng ở Man City, Guardiola sở hữu bộ sưu tập đồ sộ gồm 20 danh hiệu.

Trong đó có 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 danh hiệu Champions League, 3 cúp FA, 5 cúp Liên đoàn, 3 Siêu cúp Anh (Community Shield), Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.