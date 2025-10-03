Rệu rã

Ngày trở lại miền đất từng là giấc mơ – Istanbul, nơi Liverpool giành Champions League/Cúp C1 lần thứ 5, với một trong những màn ngược dòng kinh điển thắng Milan năm 2005 – đã biến thành cơn ác mộng.

Một trận đấu đầy căng thẳng, bởi những nôn nóng tràn ngập trong 8 phút bù giờ. Nhưng tất cả đều muộn màng.

Liverpool thua toàn diện Galatasaray. Ảnh: EFE

Màn trình diễn đáng thất vọng khiến thầy trò Arne Slot nhận thất bại đầu tiên tại Champions League 2025/26, cũng là trận thua thứ hai liên tiếp trong mùa giải. Chuông báo động vang lên.

Từ khung thành này đến khung thành kia, trận đấu không có phút nghỉ. Sự dồn dập trong các pha tấn công của cả hai bên cộng với khoảng trống mà hàng thủ Liverpool để lại khiến khung thành luôn chao đảo.

Ibrahima Konate lại tiếp tục bất ổn, Szoboszlai gặp khó khi bị kéo về đá hậu vệ phải, còn Kerkez thì tỏ ra quá tải.

Hơn nữa, thủ môn Alisson sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian, sau nỗ lực rời khỏi khung gỗ ngay phút thứ 2 để khép góc, ngăn Yilmaz mở tỷ số.

Trong thế trận căng thẳng, bàn thắng duy nhất được Victor Osimhen ghi từ phút 15, trên chấm phạt đền.

Liverpool ra về trắng tay, và thậm chí họ may mắn tránh được thất bại nặng nề hơn. Baris Alper, Yilmaz và Osimhen – cầu thủ xuất sắc nhất trận – đã bỏ lỡ những cơ hội rất rõ ràng.

Giữa nỗi đau của Liverpool, Galatasaray nhắc lại khẩu hiệu nổi tiếng “You’ll never walk alone” trên tài khoản X, chế lại thành: “Bạn sẽ không bao giờ bước đi một mình, nhưng đôi khi bạn sẽ bước đi mà không có điểm số”.

Wirtz là nỗi thất vọng. Ảnh: EFE

Đó cũng là thất bại thứ 2 liên tiếp của Liverpool mùa này, một điều gì đó kỳ lạ trong nhiệm kỳ của Arne Slot. Hơn nữa, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, sân Anfield ồn ào hơn bất kỳ nơi nào khác.

Báo động Liverpool

Chính mùa chuyển nhượng kỷ lục đang trở thành vấn đề hiện tại của Liverpool. Điều đó phản ánh qua hình ảnh của Florian Wirtz – người giữ kỷ lục bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB trong vài tuần, cho đến khi Isak xuất hiện.

Theo Opta, Wirtz là cầu thủ Ngoại hạng Anh tạo ra nhiều cơ hội nhất (21) trên mọi đấu trường mùa này.

Tuy nhiên, đường chuyền thành bàn duy nhất của anh là cho Hugo Ekitike trong trận chung kết Siêu cúp Anh. Còn lại, những cơ hội kia đều chưa đủ gây đột biến.

Cựu cầu thủ Jamie Carragher đánh giá: “Florian chưa đủ khả năng. Cậu ấy chỉ là cầu thủ trẻ vừa gia nhập một giải đấu mới, còn rất nhiều thời gian phía trước cùng Liverpool. Hiện tại, tôi nghĩ cậu ấy cần ngồi dự bị”.

Hiện tại, Wirtz là một thảm họa, nếu xét theo khoản tiền gần 140 triệu euro mà Liverpool trả cho Bayer Leverkusen.

Sự hiện diện của Wirtz kéo theo một hệ thống bị thay đổi. Theo Carragher, Arne Slot cần đẩy tuyển thủ Đức lên ghế dự bị, đưa Liverpool trở lại đúng phiên bản mùa trước.

Dù làm cách nào thì Slot cũng phải ngay lập tức đưa Liverpool trở lại đúng quỹ đạo. Có nghĩa là sự ổn định về mọi mặt. Wirtz chỉ là một trong những vấn đề của nhà ĐKVĐ bóng đá Anh.

Liverpool có nguy cơ mất ngôi đầu bảng Premier League. Ảnh: Imago

Tuần trước, Crystal Palace chỉ kiểm soát bóng 28%, nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 2,92, và ghi được 2 bàn thắng. Rõ ràng, đây là hệ quả chung của cả một hệ thống đang mất cân bằng, nhất là hàng thủ.

Cuối tuần này là Chelsea (23h30 ngày 4/10), một đội bóng cũng đang rất cần sự khẳng định sau khi liên tục nhận thẻ đỏ. Sau đó, khi khép lại FIFA Days, Liverpool đá derby nước Anh với MU.

Lịch thi đấu nói lên điều gì? Một cú vấp nữa sẽ khiến Liverpool có thể mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh vào tay đối thủ Arsenal, khi khoảng cách chỉ còn là 1 điểm.

Trong hai vòng đấu tới, Arsenal đá derby London với West Ham và Fulham. Cơ hội để “Pháo thủ” giành trọn 6 điểm là rất lớn.

Một khi đánh mất ngôi đầu bảng, áp lực tâm lý với Liverpool sẽ lớn hơn. Slot phải ngay lập tức có lời giải cho những vấn đề hiện nay, cũng như đánh thức Mohamed Salah – người không ghi bàn trong 3 trận gần đây.