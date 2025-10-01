Điều gì xảy ra với Liverpool chỉ trong vài ngày qua? Đoàn quân của Arne Slot bất ngờ ngã ngựa trên sân Crystal Palace (27/9) tại Ngoại hạng Anh và rạng sáng nay họ để thua 0-1 Galatasaray, vòng bảng Cúp C1, do Victor Osimhen ghi từ chấm 11m.

Carragher cho rằng Arne Slot phải loại Florian Wirtz khỏi đội hình Liverpool vì thiếu hiệu quả. Ảnh: Sky Sports

Đáng chú ý, thuyền trưởng Arne Slot để Mohamed Salah dự bị khi Liverpool đấu Galatasaray và chỉ tung tiền đạo Ai Cập vào sân ở phút 61 – thay Cody Gakpo.

Trước Galatasaray, Liverpool tung ra 16 cú sút về phía khung thành đối phương, nhưng chỉ có 5 lần trúng đích, kiểm soát bóng 68% và hoàn thành gấp đôi đường chuyền nhưng lại không thể tận dụng hiệu quả ở 1/3 cuối sân.

Trong nỗi thất vọng đội nhà thua 2 trận liên tiếp, người hâm mộ Liverpool không ngớt chỉ trích thuyền trưởng Arne Slot, nhất là đội đã chi tiêu mạnh hồi hè, sau mùa giải thăng hoa.

Một CĐV trút giận: “Tất cả đều là lỗi của Arne Slot. Cần phải hỏi ông ấy một số điều. Các cầu thủ không biết mình đang làm gì và đó là lỗi của ông ấy. Tôi nghĩ Slot được đánh giá quá cao. Mùa trước chúng ta chơi bóng đá theo kiểu của Jurgen Klopp. Ông ấy đã thay đổi nó và hủy hoại Liverpool”.

Liverpool không chỉ thua Galatasaray mà còn thiệt đơn thiệt kép khi Ekitike và thủ thành Allison dính chấn thương. Ảnh: Sky Sports

Người khác đánh giá: “Đây là đội hình Liverpool tệ nhất kể từ khi chúng ta thua 1-4 Napoli với thảm họa Arthur Melo”.

Thêm một so sánh: “Tệ ngang ngửa thời Brendan Rodgers, chưa bao giờ thấy một đội Liverpool kém hiệu quả về phòng ngự hoặc tấn công như thế này trong nhiều năm qua”. Hay “Cần phải đặt câu hỏi cho Slot, không thể chi tiêu nhiều tiền mà chơi như thế này được”,…

Cựu danh thủ Jamie Carragher gay gắt khi chứng kiến đội bóng cũ chơi trước Galatasaray: “Tôi không phải được xem một đội bóng hàng đầu thi đấu. Liverpool không chơi bóng đá. Họ chơi bóng rổ. Tôi đã nói với Slot như vậy ngay từ đầu mùa và ông ấy hiểu rõ điều đó hơn tôi nhiều”.

Theo Carragher, Liverpool chi tiêu mạnh ở chuyển nhượng hè, tăng cường sức mạnh tấn công với Alexander Isak và Florian Wirtz, nhưng chưa cho thấy giá trị mang lại, trong khi hàng thủ sút giảm.

“Mùa trước, Slot đã giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh không thể tin được, nhưng vẫn còn một vài vấn đề ông cần khắc phục. Và cách ông làm sẽ rất thú vị, vì đã chi tiêu rất nhiều tiền…”.