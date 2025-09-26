Chơi trên sân của tân binh Real Oviedo, Barca để thủng lưới trước ở phút 33 bởi sai lầm của thủ thành Joan Garcia, nhưng họ đã làm cuộc lội ngược dòng trong hiệp 2, với quyết định thay người chuẩn xác của Hansi Flick: De Jong vào sân phút 46 và sau đó Lewandowski thay Raphinha (66’).

Hansi Flick đạt mốc 50 chiến thắng sau 67 trận cùng Barca. Ảnh: CBS Sports Golazo

Eric Garcia mở màn cho chiến thắng ngược của Barca – gỡ hòa 1-1 ở phút 56, trước khi De Jong kiến tạo đẹp mắt để Lewandowski nâng tỷ số lên 2-1 (70'). Đến phút 88, Araujo ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca trước Real Oviedo, từ tình huống phạt góc do Rashford thực hiện.

Với kết quả này, Barca (16 điểm) tiếp tục bám sát Real Madrid (đội toàn thắng cả 6 trận) ở đường đua vô địch La Liga.

Trận đấu trên sân khách Oviedo còn đánh dấu thành tích ấn tượng của Hansi Flick: đạt mốc 50 trận thắng với Barca sau 67 trận dẫn dắt, kể từ khi ông đến thay Xavi vào hè năm ngoái.

Barca trong mùa đầu tiên với Hansi Flick đã giành cú ăn 3 quốc nội: La Liga, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và Siêu cúp Tây Ban Nha. Ở giải năm nay, đội vẫn đang bất bại.

Đánh giá về màn ngược dòng trước chủ nhà Real Oviedo của Barca, Hansi Flick gọi đích danh De Jong và Robert Lewandowski, khen bộ đôi đã tạo ra sự khác biệt sau khi vào sân từ ghế dự bị:

“Đó là lý do vì sao họ có mặt trong đội hình Barca. Trong hiệp 1, dù để thủng lưới nhưng đội đã chơi tốt và có rất nhiều cơ hội. Trong giờ nghỉ, tôi đã nói với toàn đội rằng, chúng tôi cần tiếp tục chiến đấu, chơi bình tĩnh và tự tin với việc kiểm soát bóng và Barca đã làm tốt.

Tất nhiên, chúng tôi đã thực hiện những sự thay người đúng lúc. Với De Jong và Lewandowski có mặt trên sân, Barca đã giành được 3 điểm”.

Thuyền trưởng người Đức ca ngợi việc De Jong và Lewandowski từ ghế dự bị đã tạo nên sự khác biệt cho Barca trong hiệp 2. Ảnh: FCB

Hansi Flick cố gắng làm giảm sai lầm của thủ thành Joan Garcia dâng lên cao và không kịp lùi về khiến bị thủng lưới: “Đó là phong cách Barca muốn cậu ấy chơi và chuyện như vậy có thể xảy ra. Đó là một sai lầm và Real Oviedo đã tận dụng được. Bóng đá là vậy, nhưng điều quan trọng là chúng tôi chiến thắng”.

Vào thứ Ba tuần tới (2h ngày 2/10), Barca sẽ có trận nghênh chiến PSG ở Champions League, Lamine Yamal được cho sẽ kịp trở lại cho trận chiến quan trọng này. Flick thông tin về học trò: “Khi nào Lamine Yamal tái xuất ư? Sẽ sớm thôi. Hôm qua cậu ấy đã tập luyện rất tốt và mọi thứ đang có vẻ tốt”. Điều thú vị là Barca toàn thắng giòn trong 4 trận vắng Yamal, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2.

Thuyền trưởng Barca trấn an người hâm mộ về việc thay Raphinha ra ở phút 66, Lewandowski vào sân: “Raphinha cảm thấy không thoải mái. Tôi nghĩ cậu ấy ổn. Chúng ta đợi đến ngày mai xem sao, nhưng tôi nghĩ chắc không có gì đáng ngại”.

Trận vòng 7 La Liga của Barca diễn ra vào 23h30 ngày 28/9, gặp Real Sociedad.