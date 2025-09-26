1. Thiếu đi sự sắc bén ở đôi chân, những cú đánh đầu đã sửa chữa một trận đấu tưởng chừng tệ hại cho Barcelona tại Oviedo.

Robert Lewandowski và Ronald Araujo hoàn tất màn lội ngược dòng bằng hai cú đánh đầu sau bàn thắng bất ngờ của Alberto Reina bên phía chủ nhà, được kiến tạo từ sai lầm của Joan Garcia.

Barca ngược dòng thắng tân binh Oviedo. Ảnh: EFE

Trước đó, Eric Garcia là người ghi bàn gỡ hòa ở diễn biến tiếp theo của một quả phạt góc – pha bóng lặp đi lặp lại nhiều nhất trong trận đấu hỗn loạn ở Tartiere (6 của Oviedo, 9 cho Barca).

Cuộc đua với đội đầu bảng Real Madrid không cho phép Barcelona đánh rơi thêm điểm nào sau trận hòa Rayo Vallecano.

Những pha bóng cố định là một nguồn lực rất tốt khi lối chơi không được trôi chảy, khác hẳn những gì đã xảy ra trước Valencia hay Getafe.

2. Dù thay đổi đội hình mỗi trận, Hansi Flick vẫn cân nhắc rất kỹ các quyết định xoay tua.

Điều này không dễ dàng, vì ảnh hưởng bởi chấn thương – Lamine Yamal và Alejandro Balde chưa trở lại, trong khi Fermin Lopez và Gavi mới nhập viện – cùng lịch thi đấu dày đặc với chuyến làm khách của Real Sociedad vào Chủ nhật và tiếp PSG vào thứ Tư tuần sau.

Những người ngồi dự bị ở Carlos Tartiere là Lewandowski, Kounde và De Jong. Người duy nhất không bao giờ nghỉ ngơi là Pedri.

Điều đó không tốt cho anh trong bối cảnh thi đấu 3 ngày/trận, nhưng vì đội bóng cần anh cả ở La Liga lẫn Champions League.

Pedri chơi cho Barca còn Santi Cazorla – ngoài 40 tuổi – ra sân cho Oviedo. Cựu cầu thủ Arsenal đã thực hiện đến 4 quả phạt góc liên tiếp trong 5 phút trước sự nhiệt tình của các cổ động viên Tartiere.

Pedri rất quan trọng, không thể thay thế. Ảnh: EFE

Áp lực ban đầu của Oviedo không cho đội bóng của Flick thở cho đến khi bóng đến chân Pedri. Anh kích hoạt Raphinha và cú tạt bóng của cầu thủ người Brazil được Rashford đánh đầu rất tốt nhưng bị Escandell cản phá.

Pha bóng đó nhấn mạnh sự chủ động của Barca, nhưng lại quá thiếu kiên nhẫn khi muốn tiếp cận vòng cấm của Oviedo. Lối chơi của đội, mặc chiếc áo vàng lấy cảm hứng từ Kobe Bryant, thiếu trôi chảy và quá trực diện, bị xé lẻ dễ dàng.

Sự vội vàng tập thể khác biệt với sự điềm tĩnh của Pedri. Giải pháp duy nhất là những cú sút xa của Rashford và Raphinha, cả hai đều bị thủ môn của Oviedo cản phá.

Phía bên kia, sau hơn nửa giờ thi đấu, thủ môn Joan Garcia có pha dâng cao, chuyền bóng vào chân Reina để anh này sút từ 40 mét vào khung thành trống.

Bàn thắng này giúp Oviedo phấn khích, có thêm cơ hội nguy hiểm khác khi Lucas tạt bóng cho Rondon. Barca quá vội vàng, quá căng thẳng, lặp lại sai lầm, thiếu chính xác như chính Joan Garcia.

3. Ai cũng biết Raphinha không thích cánh phải, nơi anh bị cố định để Rashford tấn công bên cánh trái.

Trước một Oviedo phòng ngự rất tốt toàn bộ đội hình, Barca cần nhịp độ ổn định hơn và cải thiện tốc độ luân chuyển bóng để giúp Pedri. Vì vậy, Flick tung De Jong vào sân.

Rashford tiếp tục gây ấn tượng. Ảnh: FCB

Trận đấu không thay đổi ngay lập tức vì Barca tấn công kém, việc luân chuyển bóng bị chặn đứng.

Rồi “Blaugrana” tìm thấy giải pháp: sau tình huống phạt góc, Araujo đột phá bên cánh trái và căng ngang, Ferran Torres nỗ lực vô lê trở thành cú kiến tạo cho Eric Garcia dứt điểm trước vạch vôi.

Trận đấu cuối cùng diễn ra trên phần sân của Oviedo và Flick đưa Lewandowski vào sân. Cầu thủ người Ba Lan đã chứng minh cho những thay đổi của Flick khi anh đánh đầu hoàn hảo từ quả tạt của De Jong.

Bàn thắng của Lewandowski - bàn thứ 3 khi anh vào sân từ ghế dự bị ở La Liga 2025/26, nhiều nhất giải - kích hoạt Oviedo. Đội chủ nhà giận dữ và dồn ép Barca.

Khi CĐV của đội tân binh La Liga chờ bàn gỡ thì cuộc chiến được định đoạt: Rashford đá phạt góc, Araujo đánh đầu ghi bàn 3-1.

Nguồn lực Barca là vô tận. Ở đó, Rashford tiếp tục lấy lại tự tin và phong độ đỉnh cao. Bản hợp đồng từ MU có trận thứ 4 liên tiếp tham gia vào bàn thắng: 2 bàn, 3 kiến tạo.

Một trận đấu khác đáng nhớ của Rashford, cũng gắn với cột mốc đặc biệt của Hansi Flick: chiến thắng thứ 50 sau 67 trận với Barca (hòa 8, thua 9). Chỉ có hai người nhanh hơn ông - Luis Enrique (60 trận năm 2015) và Helenio Herrera (64 trận; 1959).