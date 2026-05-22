Dự kiến trong hôm nay (22/5), danh sách tuyển Anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Bắc Mỹ mới được công bố rộng rãi.

Thế nhưng, hàng loạt thông tin rò rỉ khiến người hâm mộ Tam sư vô cùng kinh ngạc. Thực tế, rất nhiều chi tiết được hé lộ vào đêm trước khi có thông báo chính thức.

Thomas Tuchel gây sốc khi loại Maguire và Cole Palmer, nhưng lại điền tên Jordan Henderson cùng Ivan Toney - Ảnh: SunSport

SunSport đã xâu chuỗi các thông tin và đưa ra danh sách 26 cái tên sẽ có mặt trên chuyến bay vượt Đại Tây Dương dự vòng chung kết World Cup 2026.

Hai ngôi sao lớn buộc phải ngồi nhà theo dõi giải đấu là Harry Maguire và Cole Palmer. Bên cạnh đó, tiền vệ kiến thiết lối chơi của Man City - Phil Foden cũng bị loại đầy phũ phàng.

Morgan Gibbs-White dù vừa trải qua mùa giải tương đối thành công cùng Nottingham Forest nhưng không được HLV Tuchel ngó ngàng đến.

Trong bối cảnh nhiều tài năng bị gạch tên, lão tướng 35 tuổi Jordan Henderson lại có tên trong danh sách triệu tập, cùng tiền đạo Ivan Toney, nhân tố trẻ Lewis-Skelly và trung vệ Dan Burn.

Quay trở lại trường hợp gây nhiều tranh cãi nhất Harry Maguire. Anh từng được Thomas Tuchel gọi trở lại đá hai trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua.

Cole Palmer ngồi nhà vì sa sút phong độ mùa này - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Bất chấp những nỗ lực và thể hiện phong độ tốt trong màu áo Quỷ đỏ, Maguire vẫn không thể thuyết phục ông thầy người Đức trao cho anh một suất dự World Cup 2026.

Cole Palmer không được gọi do phong độ phập phù ở Chelsea. Tuy nhiên, cầu thủ sở hữu kèo trái "dị" này từng tỏa sáng tại Euro 2024, ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha trận chung kết.

Ngôi sao của Man City - Phil Foden bị ngó lơ vì anh chỉ còn đóng vai trò dự bị cho Rayan Cherki, trong nhiều trận đấu tại Etihad thời gian gần đây.