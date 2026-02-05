Công bố ngày 5/2, Học viện bóng đá Nutifood thông báo khởi động kế hoạch tuyển sinh khóa 4 dành cho lứa cầu thủ nhí (sinh năm 2014 và 2015) trên toàn quốc. Cụ thể, "lò" đào tạo vừa trình làng một loạt cầu thủ góp công lớn cho U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 như Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường... tiến hành tuyển sinh với 3 vòng, từ 9/5 đến 6/6.

Nhật Minh, trụ cột của U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026, là sản phẩm chất lượng cao của khóa 1

Vòng sơ tuyển tổ chức quy mô tại Hà Nội (9-10/5), TPHCM (16-17/5) và Học viện bóng đá Nutifood ở Gia Lai (26-27/5). Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, những thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài tại vòng loại (30-31/5) và vòng chung kết (2-6/6) tổ chức tại Gia Lai, qua đó được tuyển chọn trở thành học viên Khóa 4 của Học viện bóng đá Nutifood.

Lứa đàn em của Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt đang được rèn giũa tại Gia Lai

“Với định hướng là một học viện bóng đá phi lợi nhuận, Nutifood mong muốn tìm kiếm và ươm mầm các tài năng trẻ trên khắp cả nước, đồng thời đào tạo và chăm sóc các em một cách toàn diện, qua đó góp phần xây dựng lực lượng kế cận vững chắc cho bóng đá Việt Nam”, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood Lê Nguyên Hòa khẳng định.

Hiện tại, "lò" đào tạo của Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt... đã tuyển sinh và đào tạo được 3 khóa. Điểm nổi bật của cầu thủ trưởng thành từ "lò" Nutifood : cầu thủ được đào tạo kỹ thuật bài bản theo giáo trình bóng đá hiện đại; được phát triển thể lực và tầm vóc vốn là thế mạnh của đơn vị sở hữu Học viện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen, lứa cầu thủ của Học viện bóng đá Nutifood đã vô địch giải U21 quốc gia 2021; Á quân U17 (2020), Á quân U19 (2021) và hạng 3 U19 (2022).