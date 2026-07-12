Theo số liệu mới công bố từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, nhóm 10 xe bán chậm nhất tháng 6 vẫn chủ yếu là những cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, thứ hạng đã thay đổi đáng kể khi nhiều mẫu sedan và hatchback tiếp tục suy giảm sức hút, trong khi đó một số mẫu SUV và MPV cỡ lớn có dấu hiệu phục hồi nhờ nguồn cung được cải thiện.

Đáng chú ý, 9 trong 10 mẫu xe góp mặt đều đến từ các thương hiệu Nhật Bản, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với nhiều dòng sản phẩm đã bước sang giai đoạn cuối vòng đời hoặc không còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Với việc hàng loạt cái tên rút khỏi thị trường hoặc ngừng công bố doanh số do quá ế ẩm như Mazda6, Honda Accord, Toyota Corolla Altis hay KIA Morning, mẫu Isuzu mu-X trở thành cái tên tiếp theo được xướng tên ở vị trí đầu bảng xếp hạng xe bán chậm nhất thị trường theo tháng.

Trong tháng 6 vừa qua, chỉ có 8 chiếc mu-X được giao đến tay khách hàng, giảm 33,3% so với tháng 5. Lũy kế 6 tháng đầu năm, mẫu SUV này mới đạt 82 xe, thấp nhất toàn thị trường.

Isuzu mu-X lần đầu đứng đội sổ trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng. Ảnh: Ngô Minh

Dù đã được nâng cấp thiết kế, mẫu SUV của Isuzu vẫn gặp bất lợi do hệ thống đại lý hạn chế, trang bị chưa thật sự nổi bật và khó cạnh tranh với Ford Everest hay Toyota Fortuner.

Đồng hạng vị trí thứ hai, chỉ bán được 18 xe trong tháng 6 là Hyundai Elantra và Isuzu D-Max.

Trong đó, doanh số Elantra giảm tới 45,5% và Isuzu D-Max giảm 48,6% so với tháng 5

Đối với Elantra, tổng lượng xe bán ra sau nửa đầu năm đạt 186 chiếc. Kết quả này tiếp tục phản ánh xu hướng đi xuống của phân khúc sedan cỡ C khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các mẫu SUV đô thị có giá bán tương đương.

Trong khi đó, Isuzu D-Max đạt doanh số lũy kế 6 tháng đầu năm là 370 xe. Dù được đánh giá cao về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mẫu bán tải này vẫn lép vế trước Ford Ranger, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton do thiết kế kém nổi bật cùng hệ thống phân phối chưa mạnh.

Suzuki Swift đứng thứ 3 với 29 xe bán ra, giảm mạnh 54% so với tháng 5, đây cũng là mức giảm sâu nhất trong nhóm xe bán chậm. Sau 6 tháng đầu năm, doanh số cộng dồn của mẫu hatchback này đạt 155 xe.

Giá bán cao và xu hướng lựa chọn xe gầm cao khiến Suzuki Swift khó tiếp cận được với số đông. Ảnh: Ngô Minh

Sự thu hẹp nhanh của phân khúc hatchback cỡ B tại Việt Nam khiến Swift ngày càng khó tìm khách. Bên cạnh đó, mức giá chưa thực sự cạnh tranh và nguồn cung từng gián đoạn cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức mua.

Xếp ở vị trí thứ 4 là Toyota Alphard. Trái ngược xu hướng chung, mẫu MPV 7 chỗ cỡ lớn của Toyota đạt 34 xe, tăng nhẹ 6,3% so với tháng trước và đạt 188 xe sau 6 tháng. Dù giá bán thuộc nhóm cao nhất thị trường, Toyota Alphard vẫn duy trì lượng khách hàng ổn định nhờ phục vụ nhóm doanh nghiệp và khách hàng cao cấp.

Đứng thứ 5 là Suzuki Jimny với 37 xe, tăng 5,7% so với tháng 5. Kết quả này giúp Jimny xếp ở vị trí thứ 5. Cộng dồn 6 tháng, doanh số mẫu này đạt 154 xe. Thiết kế đậm chất off-road giúp Jimny sở hữu nhóm khách hàng trung thành, nhưng mức giá khá cao so với kích thước và công năng khiến doanh số vẫn chưa thể bứt phá.

Phân khúc sedan cỡ C bị thu hẹp đã ảnh hưởng đến sức mua của Honda Civic. Ảnh: Honda

Sau một tháng vắng mặt, Honda Civic trở lại top 10 ở vị trí thứ 6 khi chỉ bán được 37 xe, giảm hơn 50% so với tháng trước. Tuy nhiên, doanh số 6 tháng đầu năm của mẫu xe vẫn đạt 439 xe.

Việc Civic xuất hiện trong nhóm xe bán chậm chủ yếu phản ánh sự thu hẹp của phân khúc sedan cỡ C hơn là sức hút của riêng sản phẩm. Mẫu xe này vẫn được đánh giá cao về khả năng vận hành và thiết kế thể thao, nhưng mức giá tương đối cao khiến tệp khách hàng bị thu hẹp.

Xếp sau Civic là Toyota Land Cruiser Prado ở vị trí thứ 7 với 39 xe bán ra trong tháng 6, tăng 18,2% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn 6 tháng đầu năm nay của mẫu xe đạt 195 xe. Nguồn cung dần ổn định giúp doanh số Prado cải thiện, song mức giá cao khiến mẫu SUV này vẫn chỉ phục vụ nhóm khách hàng khá hẹp.

Đáng chú ý là sự trở lại của Toyota Avanza Premio trong top 10 xe bán chậm kể từ sau tháng 1/2026. Khép lại tháng 6 với 40 xe, doanh số của mẫu MPV này đã giảm 39,4% so với tháng 5 và đứng vị trí thứ 9.

Sau 6 tháng đầu năm, doanh số cộng dồn mẫu xe này đạt 427 xe. Áp lực cạnh tranh từ chính Toyota Veloz Cross cùng các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer và KIA Carens đang khiến Avanza Premio ngày càng mất lợi thế trong phân khúc MPV phổ thông.

Toyota Avanza Premio đang dần mất lợi thế cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Ảnh: Ngô Minh

Khép lại top 10 là Toyota Land Cruiser với 69 xe bán ra, tăng mạnh 46,8% so với tháng trước - mức tăng cao nhất trong bảng xếp hạng. Doanh số cộng dồn sau 6 tháng của mẫu xe đạt 377 chiếc.

Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ việc Toyota từng bước cải thiện nguồn cung xe nhập khẩu. Dù giá bán thuộc nhóm cao nhất thị trường, Land Cruiser vẫn duy trì sức hút nhờ giá trị thương hiệu, khả năng giữ giá và tệp khách hàng trung thành.

Nhìn chung, danh sách xe bán chậm tháng 6/2026 cho thấy sự thay đổi rõ nét trong thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam. Các mẫu sedan truyền thống và hatchback tiếp tục mất dần chỗ đứng trước làn sóng SUV và crossover, trong khi những mẫu xe có giá bán cao vẫn duy trì doanh số nhờ phục vụ nhóm khách hàng riêng.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt nửa cuối năm, nhiều khả năng các hãng xe sẽ phải tăng cường ưu đãi, điều chỉnh giá hoặc sớm tung ra các phiên bản nâng cấp để cải thiện sức cạnh tranh và thúc đẩy doanh số.

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