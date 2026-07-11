Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, nhóm xe bán chạy nhất thị trường tháng 6 vẫn là sự áp đảo của các mẫu xe điện VinFast.

VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 6 vừa qua. Ảnh: VF

Cụ thể, VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối với 3.868 chiếc bán ra trong tháng 6; VinFast VF 3 đạt 3.550 chiếc xếp thứ hai; tiếp đến là VF 5 với 3.364 chiếc, bao gồm cả phiên bản Herio Green; VF 6 với 2.988 chiếc; MPV 7 với 1.254 chiếc và VF 7 với 1.437 chiếc...

Nếu xét riêng nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, top 10 xe bán chạy tháng vừa qua đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng cũng như những mẫu xe góp mặt. Trong đó, không ít cái tên "mất hút" trong tháng trước nhưng lại gây bất ngờ trong tháng 6 vừa qua.

Toyota Innova Cross dù tháng trước không có tên trong top 10 nhưng với doanh số 1.670 chiếc bán ra trong tháng 6 đã bất ngờ vươn lên vị trí số 1, bỏ xa các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong còn lại.

Lượng bán ra trong tháng 6 của Innova Cross đã tăng tới 128% so với tháng 5. Doanh số luỹ kế trong nửa đầu năm 2026 của mẫu MPV cỡ trung này đạt 5.623 chiếc.

Toyota Innova Cross bất ngờ vươn lên vị trí số 1 nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong. Ảnh: TMV

"Người anh em" của Innova Cross là Toyota Yaris Cross từ vị trí dẫn đầu của tháng trước đã tụt 1 bậc xuống vị trí thứ hai.

Doanh số của mẫu B-SUV trong tháng 6 đạt 1.206 chiếc, giảm 15,7% so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng cộng đã có 8.146 chiếc Yaris Cross bán ra tại Việt Nam, vươn lên trở thành mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường nửa năm qua.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe xăng có lượng bán ra lớn nhất trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: TMV

Xếp ở vị trí thứ 3 vẫn là Mazda CX-5. Trong tháng 6, có 1.144 chiếc CX-5 được THACO-Mazda bàn giao tới khách hàng, giảm nhẹ 1,3% so với tháng 5. Doanh số luỹ kế từ đầu năm đến nay của mẫu crossover cỡ C này đạt tới 8.123, xếp thứ 2 toàn thị trường sau nửa năm.

Mazda CX-5 vẫn duy trì lượng bán đều qua các tháng. Ảnh: THACO

Bộ đôi quen thuộc của thương hiệu Mitsubishi là Xforce và Xpander chiếm lĩnh hai vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng. Trong đó, mẫu B-SUV Xforce bán ra 1.095 chiếc và trở lại top 10 ở vị trí thứ 4. Tổng cộng đã có 6.299 chiếc Xforce được bàn giao đến tay khách Việt trong nửa đầu năm 2026.

Trong khi đó mẫu MPV Xpander vẫn duy trì lượng bán ra ổn định với 1.051 chiếc, xếp ở vị trí thứ 5. Doanh số luỹ kế của Mitsubishi Xpander trong nửa đầu năm 2026 là 7.791 chiếc.

Mitsubishi là Xforce trở lại top 10 sau 1 tháng 'mất hút'. Ảnh: MMV

Top 10 còn đón chào sự trở lại của nhiều cái tên khác. Trong đó, mẫu bán tải Toyota Hilux gây bất ngờ với doanh số bán ra trong tháng 6 đạt tròn 1.000 chiếc, tăng 54% so với tháng trước, thậm chí còn vượt qua cả đối thủ nặng ký Ford Ranger (xếp thứ 8 với 852 chiếc).

Honda City cũng có doanh số ấn tượng với 912 chiếc, tăng 105% và dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Cùng với đó, Hyundai Creta cũng trở lại top 10 ở vị trí cuối cùng với 787 chiếc bán ra trong tháng 6.

Toyota Hilux vượt qua Ford Ranger trong tháng 6. Ảnh: TMV

Ở chiều ngược lại, nhiều mẫu xe bán chạy tháng trước nhưng doanh số thiếu ổn định đành phải bật khỏi danh sách như Mitsubishi Destinator, Toyota Corolla Cross, Veloz Cross hay KIA Seltos.

Như vậy, top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy tháng 6, Toyota dẫn đầu với 3 đại diện, đều có vị trí rất cao. Ford, Mitsubishi mỗi hãng có 2 cái tên góp mặt; Mazda, Honda và Hyundai mỗi hãng có 1 đại diện. Trong khi đó KIA tiếp tục gây thất vọng khi không có mẫu xe nào được xướng tên.

Hyundai Creta trở lại top xe với vị trí cuối cùng. Ảnh: TC Motor

Trước đó, VietNamNet đã thông tin, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô (bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA) trong tháng 6/2026 đạt 31.104 xe, tăng 4% so với tháng 5 nhưng giảm nhẹ 2,7% so với tháng 6/2025.

VinFast công bố riêng cho biết, hãng xe Việt đã bàn giao tổng cộng 17.955 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 6, giảm 7,9% so với tháng trước (với 19.503 chiếc).

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe du lịch bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.746 chiếc, giảm 4,5% so với tháng liền trước (với 3.921 chiếc).

Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 6 vừa qua đạt 52.805 chiếc, giảm nhẹ khoảng 1,0% so với tháng 5.

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