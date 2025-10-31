Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Trung Kiên (20 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) và Trương Vủ Khánh (21 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng Kiên và Khánh. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h55 ngày 28/10, anh Tăng Văn Phong (ngụ phường Tân Bình, tỉnh Cà Mau) chạy xe máy chở vợ là chị Võ Thị Bé Tư trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, đoạn qua địa bàn xã Tân Phước Hưng, bất ngờ bị hai đối tượng điều khiển xe máy vượt lên từ phía sau, áp sát.

Lúc này, một đối tượng giật túi xách chị Bé Tư đang cầm trên tay, khiến xe của vợ chồng anh Phong lạc tay lái, đâm vào lề đường và ngã xuống.

Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Một lúc sau, vợ chồng anh Phong được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, truy bắt thủ phạm. Kết quả xác định tài sản bị cướp gồm 9 chỉ vàng và 5 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30/10, lực lượng công an đã bắt giữ hai nghi phạm là Kiên và Khánh.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, anh Phong bị vỡ lách, gãy xương sườn, đa chấn thương; chị Bé Tư bị chấn thương cột sống, gãy xương sườn…