Trong những ngày cuối phiên chợ hè, đội bóng thành Manchester chỉ đưa về duy nhất một bản hợp đồng là thủ thành trẻ Senne Lammens, với mức phí 21,7 triệu bảng Anh.

Điều khiến fan Quỷ đỏ và giới chuyên môn ngạc nhiên là MU không bổ sung thêm tiền vệ trung tâm, dù đây được xem là 'tử huyệt' của CLB thời điểm hiện tại.

Gallagher trong tầm ngắm MU - Ảnh: Goal

Qua 3 vòng đấu đầu mùa, HLV Ruben Amorim thường kéo thủ quân Bruno Fernandes xuống đá cặp cùng lão tướng Casemiro ở trung tuyến.

Sự kết hợp trên không cho tín hiệu tích cực, bởi Quỷ đỏ thường lép vế khu giữa sân. Những cái tên trên ghế dự bị như Ugarte hay Casemiro cũng chưa tạo được sự tin tưởng.

Tháng trước, MU đã bày tỏ sự quan tâm đến tài năng trẻ Carlos Baleba. Tuy nhiên, Brighton hét giá trên 100 triệu bảng khiến lãnh đạo Red Devils chùn bước.

Được biết, trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa hè, MU dành sự quan tâm đặc biệt cho Conor Gallagher - cựu thủ quân Chelsea hiện đang chơi bóng ở Atletico Madrid.

Quỷ đỏ muốn mượn Conor Gallagher nhưng đề xuất trên lập tức bị Atletico khước từ.

Năng lượng và khả năng thi đấu bao quát của Gallagher ở vị trí tiền vệ trụ sẽ giúp ích nhiều cho MU, giải phóng Bruno Fernandes thi đấu cao hơn.

Nguồn tin từ báo chí Anh cho hay, Red Devils sẽ trở lại trong phiên chợ đông tới để hỏi mua Gallagher - hiện đang được đội bóng thành Madrid định giá 40 triệu bảng Anh.