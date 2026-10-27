Jordan đã không kích những địa điểm được mô tả là “căn cứ của các nhóm khủng bố” tại nước láng giềng Syria, sau một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một nhà thờ Cơ đốc giáo ở nước này vào tuần trước.

Đài RT dẫn thông cáo của Không quân Hoàng gia Jordan (RJAF) cho biết các máy bay chiến đấu của RJAF ngày 26/10 đã nhắm mục tiêu vào “những nơi ẩn náu của các tổ chức khủng bố ở miền nam Syria”. Phía Jordan thông tin thêm “một số phần tử khủng bố” đã bị tiêu diệt hoặc bị thương, trong khi “một số thiết bị của chúng đã bị phá hủy”.

Các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Jordan. Ảnh: Enab Baladi News

Mặc dù RJAF khẳng định đã hành động với sự phối hợp từ chính quyền Syria, nhưng chính phủ tại Damascus lại phủ nhận đã được báo trước về các cuộc không kích này. Theo Bộ Ngoại giao Syria, họ đã thông báo với Jordan về việc “phản đối các hoạt động diễn ra trên lãnh thổ Syria mà không có sự phối hợp từ trước”.

Khaled al-Omeian, giám đốc y tế tại tỉnh Daraa của Syria, nói với hãng tin SANA rằng 7 thường dân, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong chiến dịch ném bom vừa qua của Jordan.

Trong một tuyên bố mới, chính phủ Syria nêu rõ: “Chúng tôi khẳng định sự ủng hộ đối với các gia đình Syria bị ảnh hưởng và bày tỏ tình đoàn kết trọn vẹn với họ trong bi kịch này”.

Jordan đã cam kết sẽ trả đũa sau khi một số kẻ vũ trang nổ súng vào những người tham dự đám tang tại một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở Hamoud thuộc tỉnh Karak của Jordan hôm 23/10. Vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Cảnh sát Jordan đã bắt giữ 3 nghi phạm trong cuộc đột kích vào một khu nhà ở Hamoud. Kênh tin tức Roya News trích dẫn nguồn thạo tin tiết lộ một trong các nghi phạm hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch sau cuộc đọ súng với cảnh sát.

Giới chức Jordan mô tả các nghi phạm là những “phần tử cực đoan” có liên hệ với các nhóm vũ trang đang hoạt động tại Syria.

Jordan và Syria là hai nước láng giềng ở Trung Đông có chung đường biên giới dài, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng buôn lậu vũ khí và ma túy, đặc biệt là hoạt động buôn bán chất gây nghiện Captagon. Amman đã nhiều lần ra lệnh không kích vào các mạng lưới buôn lậu và các nhóm vũ trang ở miền nam Syria, gây căng thẳng với Damascus.

Jordan đã phải đối mặt với mối đe dọa dai dẳng từ các tay súng Hồi giáo cực đoan, mặc dù những vụ tấn công khủng bố quy mô lớn hiếm khi xảy ra. Năm 2016, các tay súng có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng đã sát hại 10 người tại Karak, Jordan. Giới chức Jordan tuyên bố đã ngăn chặn được nhiều âm mưu của các nhóm Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây.