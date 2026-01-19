UBND TPHCM vừa ban hành phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đáng chú ý, thời điểm hoàn thành thi công dự án được điều chỉnh đến quý 4/2026, thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch trước đó.

Theo quyết định mới, giai đoạn 2024-2026 sẽ tập trung vào việc khắc phục các khiếm khuyết và bảo hành công trình, trong khi giai đoạn 2024-2028 sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng. Tổng mức đầu tư dự án vẫn giữ nguyên hơn 43.000 tỷ đồng, đảm bảo không vượt ngân sách.

Nguyên nhân chính của việc lùi thời hạn thi công là do khó khăn trong huy động nhân sự, nhập khẩu thiết bị, cũng như các vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết triệt để tại gói thầu CP3. Các khiếm khuyết liên quan đến hệ thống tín hiệu, hộp chống rung, hệ thống AFC và vật tư tiêu hao vẫn đang trong quá trình xử lý. Đồng thời, việc khiếu nại kéo dài với nhà thầu Hitachi cũng gây trở ngại cho tiến độ dự án.

Sau 1 năm vận hành, metro Bến Thành - Suối Tiên đã phục vụ khoảng 20 triệu lượt khách. Ảnh: Tuấn Hùng

Cũng theo quyết định mới, Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ trình duyệt, đồng thời cam kết hoàn thành thi công toàn bộ dự án vào quý 4/2026.

Đặc biệt, MAUR cần kiểm soát chặt chẽ chi phí, không để phát sinh ngân sách do điều chỉnh thời gian, đồng thời khẩn trương phối hợp với các sở, ngành giải quyết dứt điểm khiếu nại từ nhà thầu và đảm bảo nguồn vốn triển khai.

Nếu dự án tiếp tục lỡ hẹn so với mốc tiến độ đã phê duyệt, MAUR sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND TPHCM.