Theo Eating Well, trà bạc hà không chứa caffeine và thường được khuyến nghị để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi cũng như giúp cơ thể thư giãn hơn sau bữa tối.

Thư giãn đường tiêu hóa

Một trong những lợi ích chính của trà bạc hà là khả năng làm dịu hệ tiêu hóa. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Gabrielle Kishner cho biết: “Bạc hà rất giàu menthol - chất giúp thư giãn cơ trơn và đã được chứng minh có thể làm giảm co thắt và đau”.

Sau khi ăn, các cơ trong đường tiêu hóa sẽ co bóp để đẩy thức ăn di chuyển. Tuy nhiên, nếu các cơn co bóp quá mạnh hoặc hoạt động thiếu đồng bộ, người ăn có thể cảm thấy đau quặn, đầy bụng hoặc căng tức vùng bụng.

Theo các chuyên gia, bạc hà có khả năng chặn các kênh canxi trong cơ của đường tiêu hóa, từ đó giúp các cơ thư giãn và giảm co thắt.

Trà bạc hà có tác dụng tốt với hệ tiêu hóa. Ảnh: AI

Hỗ trợ giảm buồn nôn

Tình trạng buồn nôn có thể xuất hiện khi bạn ăn quá nhiều, dùng một số thực phẩm khó tiêu hoặc tác dụng phụ của thuốc.

Phần lớn nghiên cứu về tác dụng giảm buồn nôn được thực hiện với tinh dầu bạc hà, đặc biệt khi hít mùi hương. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc uống trà bạc hà cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự nhờ vừa hấp thụ các hợp chất trong trà vừa cảm nhận mùi thơm dễ chịu của bạc hà.

Giảm căng thẳng, lo âu

Các chuyên gia cho biết hệ tiêu hóa có liên quan mật thiết đến hệ thần kinh. Căng thẳng và lo âu có thể ảnh hưởng đến trục ruột - não, làm rối loạn nhu động ruột và khiến các triệu chứng như khó tiêu, buồn nôn hoặc đau bụng trở nên nghiêm trọng hơn.

Chuyên gia Avery Zenker cho rằng ngay cả thói quen pha trà, ngồi xuống và uống chậm rãi cũng mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa.

Cách chọn đồ uống tốt cho tiêu hóa

Bên cạnh trà bạc hà, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những loại đồ uống dịu nhẹ với dạ dày sau bữa ăn.

Chuyên gia Kerry Conlon khuyên mọi người nên hạn chế đồ uống chứa caffeine nếu dễ gặp vấn đề tiêu hóa, bởi caffeine có thể làm tăng nhu động ruột và gây co thắt, tiêu chảy ở một số người. Các loại trà thảo mộc như trà gừng, trà hoa cúc hay trà bạc hà được xem là lựa chọn phù hợp để giảm đầy hơi và khó chịu.

Bạn cũng nên hạn chế đồ uống có ga nếu thường xuyên bị chướng bụng hoặc trào ngược dạ dày. Rượu bia cũng có thể kích thích đường tiêu hóa và làm gián đoạn quá trình tiêu hóa bình thường.

Ngoài ra, nước lọc vẫn là một trong những lựa chọn tốt nhất cho hệ tiêu hóa. “Nước là một trong những loại đồ uống tốt nhất để thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh và nhìn chung không chứa các thành phần dễ gây kích ứng”, chuyên gia Zenker cho biết.