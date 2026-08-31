Vết dập là dấu hiệu cần chú ý nhất

Theo Eating Well, các chuyên gia đều cảnh báo người tiêu dùng tránh mua chuối có vết dập - thường là những vùng trên vỏ chuyển màu sẫm và mềm hơn so với xung quanh. Chuyên gia Shelaih Rojas, Giám đốc vận hành tại một công ty phân phối thực phẩm ở Mỹ, cảnh báo mọi người để ý các dấu hiệu như chuối bị dập, rỉ nước hoặc có nấm mốc.

Bà Kim Chackal, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị và bán hàng một công ty hoa quả tại Canada, cũng đồng quan điểm những quả quá mềm hoặc có vùng đổi màu sẫm đáng kể có thể đã qua thời gian ngon nhất.

Bạn cần lựa chọn chuối cẩn thận để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Ban Mai

Những dấu hiệu khác

Quá sẫm màu: Một quả chuối có vỏ nâu, chín mềm và rất ngọt là lựa chọn hoàn hảo để làm bánh mì chuối hoặc các món tráng miệng. Tuy nhiên, đây không phải tình trạng lý tưởng nếu bạn mua chuối ăn dần bởi thời hạn sử dụng rất ngắn. Nếu chưa có ý định sử dụng ngay, bạn nên chọn quả có màu vàng vừa phải, còn độ cứng nhất định.

Nấm mốc: Những quả chuối nằm lâu ở khu vực bán trái cây có nguy cơ xuất hiện nấm mốc, đặc biệt khi vỏ đã dập, nứt. Khi mua, bạn hãy kiểm tra kỹ cả phần vỏ và cuống chuối để phát hiện những đốm mốc bất thường.

Chuối đạt chất lượng trông như thế nào?

Màu vàng tươi: Chuyên gia Rojas cho biết, một quả chuối chất lượng tốt có màu vàng tươi, pha chút xanh, ít vết dập và không xuất hiện nấm mốc hay những đốm bất thường trên vỏ.

Đầu quả hơi xanh vẫn ổn: Phần đầu chuối thường là nơi chín sau cùng, vì vậy nếu khu vực này còn hơi xanh thì không đáng lo, miễn là phần lớn vỏ chuối đã chuyển sang màu vàng.

Kết cấu chắc: Chuối tươi nên có vỏ nguyên vẹn, không bị khô và khi cầm có cảm giác chắc tay. Những quả đạt độ chín phù hợp có thể ăn ngay trong ngày hoặc bảo quản để ăn trong 2-3 ngày sau khi mua.

Bảo quản đúng cách để chuối lâu hỏng

Cách bảo quản chuối phụ thuộc vào tình trạng của quả khi mua và thời điểm bạn dự định sử dụng. Nhiệt độ lý tưởng để kéo dài thời gian bảo quản chuối là khoảng 13 độ C. Trong điều kiện gia đình, bảo quản ở nhiệt độ phòng là lựa chọn phù hợp và gần với mức nhiệt này nhất.

Chuyên gia Rojas khuyên người dùng có thể bọc phần cuống của cả nải chuối bằng giấy bạc hoặc màng sáp ong để làm chậm quá trình chín. Nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay, chuối cũng có thể được cấp đông khi đã đạt độ chín mong muốn để dùng dần sau đó.

Nếu thường xuyên gặp tình trạng chuối chín quá nhanh, người tiêu dùng nên điều chỉnh thói quen mua sắm. Chuối được bán quanh năm nên không cần thiết phải mua quá nhiều để tích trữ.

Ngược lại, nếu muốn chuối chín nhanh hơn, bạn hãy cho chuối vào túi giấy nâu cùng với táo hoặc lê. Các loại quả này giải phóng khí ethylene tự nhiên, từ đó thúc đẩy quá trình chín của chuối.