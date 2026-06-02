Nhiều người cho rằng nước ép trái cây là lựa chọn lành mạnh và có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa ung bướu Liêu Kế Đỉnh (Trung Quốc) nhận định, một số thói quen tưởng chừng tốt lại có thể tiềm ẩn những rủi ro khó ngờ.

Trong một video đăng trên kênh YouTube cá nhân, bác sĩ Liêu chia sẻ trường hợp một phụ nữ 40 tuổi có lối sống được xem rất khoa học. Cô không hút thuốc, không uống rượu, duy trì thói quen chạy bộ hằng ngày và mỗi sáng đều uống một ly nước ép táo tươi nguyên chất.

Khi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ tự tin cho rằng mình đang thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số viêm trong cơ thể của cô ở mức cao và đã xuất hiện tổn thương tiền ung thư.

Theo bác sĩ Liêu, người phụ nữ đã bật khóc ngay tại phòng khám và liên tục đặt câu hỏi: “Tôi sống lành mạnh như vậy, tại sao lại như thế?”.

Bạn nên ăn táo nguyên quả thay cho nước ép. Ảnh: Ban Mai

Bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến thói quen uống nước ép trái cây trong thời gian dài. Ông nhấn mạnh rằng nhiều trường hợp ung thư không chỉ liên quan đến yếu tố di truyền mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ chế độ ăn uống và lối sống hằng ngày.

Theo giải thích của bác sĩ, trái cây chứa đường tự nhiên cùng chất xơ. Tuy nhiên, ăn trái cây nguyên quả và uống nước ép không mang lại tác động giống nhau đối với cơ thể.

Khi ăn cả quả táo, lượng chất xơ làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó cơ thể có thêm thời gian để chuyển hóa và sử dụng năng lượng. Ngược lại, trong quá trình ép lấy nước, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, để lại lượng đường ở dạng cô đặc hơn.

Ngoài ra, việc ăn trái cây thường diễn ra chậm hơn do phải nhai trong khi nước ép có thể được uống hết trong thời gian ngắn. Điều này khiến lượng đường đi vào cơ thể nhanh hơn, làm đường huyết tăng mạnh đột ngột.

Theo bác sĩ Liêu, điều đáng lo ngại là tế bào ung thư không chỉ sử dụng đường làm nguồn năng lượng mà còn phát triển thuận lợi trong môi trường đường huyết thường xuyên tăng đột biến và nồng độ insulin duy trì ở mức cao.

Ông cho biết nhiều người đã từ bỏ trà sữa, nước ngọt có ga và các loại đồ uống có đường vì cho rằng chúng không tốt cho sức khỏe, sau đó thay thế bằng nước ép trái cây. Tuy nhiên, nếu sử dụng thường xuyên với lượng lớn, nước ép vẫn có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho tình trạng viêm kéo dài trong cơ thể.

Bác sĩ giải thích rằng việc liên tục nạp vào cơ thể lượng đường cô đặc từ nước ép khiến đường huyết tăng nhanh, buộc tuyến tụy phải hoạt động nhiều hơn để tiết insulin. Về lâu dài, điều này làm tăng gánh nặng cho cơ thể và có thể dẫn đến tình trạng viêm mạn tính.

Ông nhấn mạnh rằng trái cây vẫn là thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều quan trọng là sử dụng đúng cách, ăn với lượng phù hợp và ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép hoặc các sản phẩm chế biến từ trái cây.