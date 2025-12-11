Chia sẻ với PV VietNamNet, bác sĩ Bùi Thanh Hoài, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an), cho biết, rau cần không chỉ là nguyên liệu chế biến những món ăn thơm ngon mà còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền.

Với tính mát, vị ngọt hơi đắng và quy vào ba kinh can - tỳ - vị, rau cần được ghi nhận có khả năng thanh nhiệt, bình can, lợi thủy, tiêu thũng, hoạt huyết và hỗ trợ tiêu hóa.

Theo y học cổ truyền, rau cần có tính lương (mát), giúp làm mát cơ thể; vị ngọt hơi đắng, hỗ trợ điều hòa chức năng tạng phủ; quy kinh can - tỳ - vị, tác động trực tiếp đến hệ tiêu hóa và gan. Nhờ đó, rau cần mang các công năng nổi bật: Thanh nhiệt, bình can, lợi thủy, tiêu thũng; giảm ứ trệ cầm máu nhẹ đồng thời giúp ăn uống dễ tiêu.

Rau cần - vị thuốc xanh trong gian bếp. Ảnh: Thu Hằng

Ngoài những lợi ích theo y học cổ truyền, các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cũng ghi nhận rau cần giàu chất xơ, vitamin A - C - K, folate, kali cùng nhiều chất chống oxy hóa như apigenin, luteolin… mang lại nhiều giá trị đối với sức khỏe:

Hỗ trợ giảm huyết áp: Rau cần chứa kali, khoáng chất giúp giãn mạch, cân bằng điện giải và điều hòa huyết áp. Một hợp chất đặc trưng của rau cần là phthalide, có khả năng làm giảm căng thẳng thành mạch, hỗ trợ cải thiện tình trạng tăng huyết áp nhẹ.

Giải độc, lợi tiểu: Nhờ hàm lượng nước cao và đặc tính mát, rau cần có tác dụng thanh lọc cơ thể, thúc đẩy bài tiết qua đường tiểu. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dễ bị nóng trong, tiểu ít hoặc thường xuyên phải làm việc trong môi trường nóng bức.

Giảm mỡ máu: Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ rau cần có thể giúp hạ cholesterol toàn phần và triglycerid, nhờ đó hỗ trợ người có nguy cơ rối loạn mỡ máu hoặc gan nhiễm mỡ.

Bảo vệ gan: Các chất chống oxy hóa trong rau cần giúp giảm tổn thương gan, hạn chế tác động xấu từ rượu bia. Dùng rau cần thường xuyên với lượng vừa phải có thể hỗ trợ chức năng gan, đặc biệt ở người thường xuyên phải tiếp khách hoặc uống rượu trong công việc.

Giảm viêm, hỗ trợ người đau nhức: Hoạt chất apigenin và luteolin có trong rau cần được ghi nhận có tác dụng chống viêm, giảm sưng, phù hợp với người có tình trạng đau nhức xương khớp nhẹ hoặc viêm mạn tính mức độ thấp.

Hỗ trợ tiêu hóa: Rau cần giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Món rau cần xào, canh rau cần hoặc nước ép rau cần đều có thể đem lại lợi ích cho hệ tiêu hóa.

Những người cần thận trọng khi sử dụng rau cần

Tuy nhiên, bác sĩ Hoài cũng nhấn mạnh rau cần không phù hợp với tất cả mọi người. Một số nhóm nên hạn chế hoặc sử dụng với lượng vừa phải:

Người bị huyết áp thấp: Do rau cần có tác dụng làm giảm huyết áp nhẹ, ăn nhiều có thể gây chóng mặt hoặc mệt mỏi.

Người bị sỏi thận, đặc biệt sỏi oxalat: Rau cần chứa oxalat, dễ làm tăng kích thước sỏi.

Người đang dùng thuốc chống đông máu: Do vitamin K trong rau cần có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu: Rau cần có tính mát và lợi tiểu, dùng quá nhiều có thể gây co bóp nhẹ. Bà bầu không cần kiêng hoàn toàn, nhưng nên ăn với lượng vừa phải.