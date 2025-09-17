Video: CCTV 7

Theo các đoạn video được truyền thông Trung Quốc đăng tải sáng 17/9, công tác chuẩn bị cho triển lãm hàng không “Trường Xuân-2025” tổ chức ở thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm đã bước vào giai đoạn hoàn tất. Dù chưa chính thức khai mạc, nhưng sự kiện này đã thu hút hàng chục nghìn người có niềm đam mê với ngành hàng không đến tham quan.

Được biết, Không quân Trung Quốc trong sự kiện lần này đã điều động một số đội bay như “Bát Nhất”, “Chim cắt đỏ” cùng nhiều khí tài quân sự như các tiêm kích J-16, J-20, máy bay ném bom H-6 thực hiện nhiều bài bay biểu diễn trước các quan khách.

Các khí tài trong biên chế Không quân Trung Quốc bay diễn tập tại sự kiện. Ảnh: CCTV 7

Trả lời phỏng vấn kênh CCTV 13, sĩ quan Vương Nhuận Sinh thuộc Đại học Hàng không không quân Trung Quốc cho biết: “Năm nay, chúng tôi đã bổ sung thêm màn trình diễn trên không với các đội hình máy bay KJ-500 và oanh tạc cơ H-6 tại triển lãm. Trong buổi diễn tập sáng 16/9, chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận toàn bộ quy trình về tổ chức, huấn luyện và an toàn”.

Dự kiến, triển lãm hàng không “Trường Xuân-2025” ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 19-23/9.

Video: CCTV 13

Đội bay “Bát Nhất” của Không quân Trung Quốc diễn tập hôm 16/9 tại triển lãm. Ảnh: THX