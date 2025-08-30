Theo tờ Newsweek, Các bản sao HIMARS đã được công ty Beiyu Intelligent Technology đăng lên trang web chia sẻ video Bilibil. Công ty này được một sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ Quốc phòng quốc gia Trung Quốc thành lập vào năm 2016, và đặt trụ sở tại Hồ Nam.

Đoạn video về bản sao HIMARS hé lộ, khung gầm gắn trên xe tải được điều khiển từ xa, với bệ phóng có thể nâng lên vị trí bắn.

Video: Newsweek

Giao diện phần mềm xuất hiện trong video bao gồm bản đồ vệ tinh, tọa độ GPS, và dữ liệu đo từ xa. Điều này cho thấy, các bản sao được thiết kế để di chuyển tự động hoặc điều khiển từ xa, đóng vai trò là mục tiêu di động hoặc mồi nhử trong huấn luyện.

Bằng cách sử dụng các bản sao vũ khí có độ chính xác về mặt hình ảnh, các lực lượng Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu mục tiêu, huấn luyện cảm biến, và điều chỉnh quy trình giao tranh để vô hiệu hóa hệ thống của đối phương.

Hiện chưa rõ các sản phẩm của Beiyu có được sử dụng trong các cuộc tập trận chính thức của quân đội Trung Quốc hay không, hay vẫn là các nguyên mẫu thương mại.

Hệ thống HIMARS đã chứng minh được hiệu quả ở Ukraine, nơi vũ khí này được sử dụng trong các cuộc phản công của Kiev nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga bao gồm sở chỉ huy, kho đạn, và các đoàn xe cách xa tiền tuyến.

Cũng theo Newsweek, kênh Bilibili còn giới thiệu mô hình nhiều loại vũ khí khác bao gồm xe bọc thép Humvee của Mỹ, và xe lội nước Kestrel của Ấn Độ. Chúng được dán nhãn "phương tiện mục tiêu".

Theo phân tích các bức ảnh vệ tinh, Trung Quốc trước đây từng chế tạo bản sao mang kích thước thật của tàu sân bay Mỹ, và các cảng của Đài Loan (Trung Quốc) để thực hành bắn tên lửa.

Quân đội Mỹ cũng áp dụng cách làm tương tự. Theo đó, các bản sao công nghệ Trung Quốc như hệ thống tên lửa phòng không đã được Mỹ sử dụng trong huấn luyện phi công chiến đấu.