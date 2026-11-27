Đến cuối năm 2030, TPHCM phấn đấu không còn hộ nghèo người dân tộc thiểu số (DTTS) theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố, thông qua hỗ trợ sinh kế, vay vốn, đầu tư trường học và bảo tồn văn hóa.

UBND TPHCM ban hành Quyết định số 6254 /QĐ-UBND ngày 24/9 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Chương trình hướng đến phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội, bình đẳng giới và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Phạm vi thực hiện ưu tiên khu phố, ấp vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng an toàn khu, hải đảo. Đối tượng thụ hưởng gồm người dân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Trong đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng kể từ khi được công nhận) là nhóm được ưu tiên hỗ trợ.

Hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và nâng thu nhập

Để đạt mục tiêu không còn hộ nghèo người DTTS, thành phố hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, ưu tiên kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% đối tượng thụ hưởng có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn giúp người dân đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và từng bước tự chủ cuộc sống.

TPHCM sẽ tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, TPHCM định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tăng dần tỷ lệ lao động trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ, qua đó tạo thêm việc làm, đa dạng nguồn thu và giảm phụ thuộc vào nông nghiệp.

Chương trình cũng triển khai mô hình bộ đội gắn kết với dân bản vùng đồng bào DTTS và miền núi, phát huy vai trò của lực lượng quân đội trong hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống và củng cố tình đoàn kết tại cộng đồng.

Cải thiện điều kiện học tập, bảo tồn văn hóa

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố dự kiến đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo cơ sở vật chất tại các trường mầm non, phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hạng mục được ưu tiên gồm công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt của học sinh; phòng học, công trình phụ trợ và thiết bị giảng dạy. Kế hoạch cũng dành nguồn lực cho chuyển đổi số trong giáo dục, hỗ trợ dạy và học trực tuyến, bổ sung máy móc, thiết bị đào tạo nghề. Qua đó, học sinh, thanh niên DTTS có thêm cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng và tham gia thị trường lao động.

Về văn hóa, kế hoạch đề ra nhiệm vụ xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và đầu tư trang thiết bị tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố sẽ phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của các dân tộc; tu bổ, tôn tạo những di tích có giá trị, chống xuống cấp.

Đồng thời, TPHCM định hướng xây dựng mô hình sinh thái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn không gian văn hóa tại khu phố, ấp gắn với phát triển du lịch cộng đồng, đưa bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế địa phương.

Thành phố cũng hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, phường, giúp đồng bào tiếp cận thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự.

Các giải pháp khác tập trung thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số; giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Đồng thời, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng; tăng cường phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở.

Thông qua các giải pháp về sinh kế, giáo dục, văn hóa và nguồn nhân lực, TPHCM hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch mức sống và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào DTTS cũng được TPHCM chú trọng.

Phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng Chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030 ngày 13/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, văn hóa phải trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của thành phố. Chương trình nhằm phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bức tranh văn hóa đa dạng của TPHCM, đồng bào dân tộc thiểu số đóng góp kho tàng di sản phong phú, từ tiếng nói, trang phục, lễ hội đến ẩm thực và các hình thức sinh hoạt truyền thống. Đây là những giá trị cần được bảo tồn, phát huy, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa Thành phố.

Theo ông Cường, thời gian qua, TPHCM triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa. Chương trình phối hợp giữa Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo thêm nền tảng để bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào.

Để thực hiện hiệu quả, Phó Chủ tịch TP đề nghị các sở, ngành, địa phương khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường trong bảo tồn và phát huy văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị cần triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ bảo tồn, tổ chức lễ hội truyền thống, duy trì không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp từng dân tộc gìn giữ bản sắc trong đời sống đô thị.

Thành phố cần phát huy vai trò của người có uy tín, các bậc cao niên trong cộng đồng dân tộc thiểu số, trở thành cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và quảng bá văn hóa; đẩy mạnh số hóa di sản, kết hợp phát triển du lịch văn hóa, giới thiệu những giá trị đặc sắc của các dân tộc đến người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm sự công bằng trong thụ hưởng văn hóa, nhất là đối với các nhóm yếu thế.

Ông Cường tin tưởng sự chung sức của các cấp, ngành và cộng đồng dân tộc sẽ tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hướng đến một đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình.