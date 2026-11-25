Ở tuổi 75, Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phên vẫn miệt mài chế tác mão, mặt nạ, nhạc cụ truyền thống và truyền nghề cho lớp trẻ. Với ông, giữ nghề cũng là cách gìn giữ hồn cốt văn hóa Khmer Nam Bộ trước nguy cơ mai một.

Giữ hồn văn hóa Khmer trong từng sản phẩm thủ công

Ở tuổi 75, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Lâm Phên, ngụ ấp Ba Se, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, vẫn miệt mài chế tác mão, mặt nạ và nhạc cụ truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Với ông, mỗi sản phẩm không đơn thuần là một món đồ thủ công mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, nghệ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sinh ra trong gia đình có nghề xây dựng, từ nhỏ ông theo cha đi xây dựng chùa Khmer ở nhiều nơi. Những lần tiếp xúc với kiến trúc, hoa văn và nhạc cụ truyền thống đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật trong ông.

Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phên dành nhiều tâm huyết chế tác các sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ. Ảnh: Hoài Thanh

Trong thời gian làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, ông tranh thủ học nghề chế tác nhạc cụ, đạo cụ từ một nghệ nhân. Trở về quê hương, ông tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và chính thức theo nghề từ năm 1990.

Không chỉ chế tác nhạc ngũ âm, đàn cò, đàn gáo, đàn Tà Khê hay trống tay, ông Lâm Phên còn dành nhiều tâm huyết cho nghề làm mão, mặt nạ phục vụ nghệ thuật múa Sa dăm, sân khấu Rô băm và Dù kê.

Theo ông, nghề này không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà người thợ phải am hiểu đặc điểm nhân vật, ý nghĩa hoa văn và các loại hình diễn xướng. Vì vậy, ông luôn tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu những mẫu truyền thống để sản phẩm giữ được nét đặc trưng của văn hóa Khmer Nam Bộ.

“Làm mão, mặt nạ quan trọng nhất là phải có hồn. Có người làm được hình dáng, hoa văn nhưng nhìn vào vẫn không thể hiện được thần thái nhân vật. Muốn làm đúng thì phải tìm hiểu, nghiên cứu, biết được ý nghĩa từng chi tiết rồi mới chế tác”, ông Lâm Phên chia sẻ.

Năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với người nghệ nhân đã dành hàng chục năm gắn bó với nghề, đây là sự ghi nhận đầy ý nghĩa.

“Tôi rất phấn khởi. Trước đây làm nghề chỉ nghĩ mình thích thì làm, không nghĩ có ngày nghề được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”, ông Lâm Phên bộc bạch.

Những chiếc mặt nạ Khmer được nghệ nhân Lâm Phên chế tác công phu, thể hiện nét đặc trưng trong nghệ thuật dân gian. Ảnh: Hoài Thanh

Không chỉ phục vụ nhu cầu biểu diễn nghệ thuật và sinh hoạt tín ngưỡng, các sản phẩm của ông còn được nhiều bảo tàng, trường học, chùa Khmer trong và ngoài tỉnh đặt hàng, góp phần giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer đến công chúng.

Nhiều hiện vật do ông sưu tầm, chế tác và phục dựng hiện được trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer của tỉnh. Những mô hình nhà sàn, nhà Tha La, nhà thờ ông Tà, nhạc cụ, nông cụ, trang phục và các đạo cụ biểu diễn giúp tái hiện đời sống văn hóa, phong tục tập quán của người Khmer Nam Bộ qua nhiều thế hệ.

Truyền nghề cho thế hệ trẻ, tránh nguy cơ mai một

Điều khiến NNƯT Lâm Phên trăn trở hiện nay là nghề chế tác thủ công truyền thống đang thiếu người kế tục, dù vẫn có nhiều người trẻ yêu thích văn hóa Khmer.

Sau khi nghề làm mão, mặt nạ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Cục Di sản văn hóa đã tổ chức 2 lớp truyền dạy cho hàng chục học viên, trong đó có sự tham gia của ông Lâm Phên.

Tuy nhiên, việc thời gian mỗi lớp chỉ khoảng 2 tháng nên học viên mới tiếp cận những kỹ thuật cơ bản, chưa đủ thời gian tích lũy kinh nghiệm để có thể tự làm ra sản phẩm hoàn chỉnh. Bởi nghề này không chỉ cần sự khéo léo mà còn đòi hỏi tư duy nghệ thuật, sự tỉ mỉ và vốn hiểu biết về văn hóa dân tộc.

Nghệ nhân Lâm Phên tỉ mỉ tạo hình mão truyền thống, phục vụ các loại hình nghệ thuật biểu diễn của đồng bào Khmer. Ảnh: Hoài Thanh

Ngoài chế tác, ông còn truyền dạy múa trống Chhay-dăm cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS Châu Thành, hướng dẫn các em từng động tác, nhịp điệu và cách phối hợp biểu diễn.

“Có em có năng khiếu, có em tiếp thu chậm hơn nhưng mình phải cố gắng hướng dẫn. Các em thích thì mình càng có động lực truyền dạy, bởi văn hóa của dân tộc phải có lớp trẻ tiếp nối”, ông nói.

Theo ông Lâm Phên, khó khăn lớn nhất là công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức nhưng thu nhập chưa tương xứng. Vì vậy, không ít người trẻ lựa chọn những nghề có thu nhập nhanh và ổn định hơn.

Điều ông mong mỏi là có cơ sở truyền nghề bài bản, được hỗ trợ kinh phí cho nghệ nhân và thù lao cho học viên, giúp người học có điều kiện gắn bó lâu dài.

“Bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, sợ sau này nghề mai một. Tôi mong Nhà nước hỗ trợ mở trường hoặc tổ chức các lớp truyền dạy lâu dài để lớp trẻ học được nghề, tiếp tục giữ gìn văn hóa Khmer”, ông Lâm Phên chia sẻ.

Nghệ nhân Lâm Phên bên những sản phẩm thủ công góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ. Ảnh: Hoài Thanh

Theo ông Thạch Mu Ni, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, NNƯT Lâm Phên có nhiều đóng góp trong gìn giữ, phát huy nghề thủ công mỹ nghệ của đồng bào Khmer.

Đáng chú ý, nhiều người từng học nghề từ ông đã tiếp tục phát triển công việc, hình thành những cơ sở sản xuất nhỏ, cung cấp sản phẩm phục vụ sinh hoạt văn hóa, lễ hội và nhà chùa.

Ông Thạch Mu Ni cho rằng, khi đời sống đồng bào Khmer được cải thiện, nhu cầu sử dụng sản phẩm thủ công truyền thống cũng tăng lên, mở ra cơ hội phát triển nghề gắn với thị trường.

Đưa văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phát triển

Theo ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, việc nghề làm mão, mặt nạ của người Khmer được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tạo điều kiện để các nghệ nhân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch mở thêm các lớp tập huấn, truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Những nghệ nhân có kinh nghiệm như Lâm Phên sẽ tiếp tục được phát huy vai trò. Bên cạnh đó, việc tổ chức tham quan, học hỏi tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số cũng được chú trọng.

Ông Thạch Bồi cho biết thêm quá trình học hỏi phải có chọn lọc, sáng tạo trên cơ sở giữ gìn bản sắc dân tộc, tránh sao chép hoặc làm biến dạng các giá trị truyền thống.

Về phía Sở Dân tộc và Tôn giáo, ông Thạch Mu Ni cho biết đơn vị sẽ phối hợp với ngành văn hóa đề xuất hỗ trợ kinh phí cho nghệ nhân duy trì hoạt động chế tác, tổ chức truyền nghề và tạo điều kiện để sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiếp cận thị trường, khách du lịch.

Định hướng này cũng phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2035.

Từ câu chuyện của NNƯT Lâm Phên, việc bảo tồn nghề truyền thống không chỉ cần sự tâm huyết của nghệ nhân mà còn đòi hỏi những giải pháp hỗ trợ lâu dài, để người trẻ có thể học nghề, sống được với nghề và tiếp tục gìn giữ di sản của cha ông.