Bảo hiểm Xã hội TPHCM vừa công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên (số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 30/11/2025, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 10/12/2025).

Danh sách có hơn 17.700 đơn vị đang chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn.

Đơn cử, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chậm đóng 56,7 tỷ đồng; Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn 40,9 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS - Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ 16,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T& hơn 13,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp 12,9 tỷ đồng; Công ty CP Dược phẩm Phano 13 tỷ đồng; Công ty TNHH Hanjoo Trade10,8 tỷ đồng…

Trong danh sách trên, Công ty CP Ba Huân với 401 lao động cũng đang chậm đóng BHXH số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2025, Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 (thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2) từng có quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Ba Huân bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Sản phẩm trứng của Công ty Ba Huân được bày bán tại một siêu thị. (Ảnh: T.C)

Công ty bị cưỡng chế do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền nợ bị cưỡng chế là hơn 51,3 tỷ đồng. Quyết định của cơ quan hải quan có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2025 đến ngày 9/11/2026 và chấm dứt hiệu lực khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Thời điểm đó, trao đổi với VietNamNet, bà Phạm Thị Huân, nhà sáng lập công ty cho biết, bà và các thành viên trong gia đình đã không còn liên quan đến hoạt động điều hành tại doanh nghiệp do chính mình gây dựng.

Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 chính thức có hiệu lực. Theo quy định, đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động: Bắt buộc phải nộp đủ số tiền chậm đóng, trốn đóng; nộp thêm số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền BHXH, bảo hiểm y tế chậm đóng, trốn đóng và số ngày chậm đóng, trốn đóng vào quỹ; bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; không được xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Đặc biệt, hành vi trốn đóng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.