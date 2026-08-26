Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa cung cấp thông tin cho Sở Tài chính về tình hình thực hiện kết luận thanh tra đối với các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc diện Tổ Chỉ đạo 751 theo dõi.

Đây là tổ công tác được thành lập để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, đồng thời xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy trên địa bàn tỉnh.

Theo danh sách của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát, đã có 111 dự án được xử lý theo kết luận rà soát, trong đó có các dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, thu hồi, chấm dứt hoạt động, đưa ra khỏi diện tháo gỡ hoặc ngừng hoạt động.

Ngoài ra, trong nhóm dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương có hai dự án, gồm Khu nghỉ mát Đà Lạt (Đồi Cù) của Công ty CP Hoàng Gia ĐL và khách sạn 5 sao Merperle Dalat Hotel của Công ty CP Khải Vy.

Tại dự án khách sạn Merperle Dalat Hotel, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có vi phạm, khuyết điểm trong việc chấp thuận chủ trương bố trí quỹ đất; thu hồi và giao đất không qua đấu giá.

Khách sạn 5 sao Merperle Dalat Hotel do Công ty CP Khải Vy làm chủ đầu tư. Ảnh: Anh Phương

Việc bố trí, thu hồi và giao quỹ đất này được xác định là không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và chưa có đề án sắp xếp lại nhà, đất của các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, quá trình triển khai còn có vi phạm về chỉ tiêu kiến trúc và việc phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Theo Nghị quyết 29/2026/QH16 và Nghị định 147/2026/NĐ-CP, dự án Hamubay Phan Thiết của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải và Venezia Beach - Luxury Residences & Resort do Công ty CP TM&DV Danh Việt làm chủ đầu tư, thuộc diện rà soát, tháo gỡ.

Trong nhóm dự án thuộc thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan, có dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Suối Hoa do Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) làm chủ đầu tư.

Thuộc nhóm có nhiều hơn hai nội dung vướng mắc có dự án Thanh Long Bay do một công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Nam Group làm chủ đầu tư. Về tiến độ, dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo Thanh tra Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đang thụ lý, xác minh đơn tố cáo của nhiều khách hàng đối với chủ đầu tư. Về pháp lý, dự án chưa đủ cơ sở để điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo chủ trương, khiến các hạng mục đầu tư tiếp theo chưa thể triển khai.

Cũng thuộc nhóm trên là dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty CP Trung Thủy - Bình Thuận. Chủ đầu tư đã được giao đất, cấp giấy chứng nhận nhưng có diện tích đất chồng lấn với đất của một số hộ dân và chưa được cấp giấy phép xây dựng. Vướng mắc tại dự án này là công tác đền bù và chưa có quy hoạch phân khu xây dựng.

Thanh tra tỉnh đề xuất đưa dự án này ra khỏi danh sách tháo gỡ do qua nhiều lần làm việc, chủ đầu tư vẫn không thống nhất điều chỉnh ranh dự án và chưa phối hợp với cơ quan chức năng. UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại. Việc xử lý sẽ được thực hiện đến khi dự án hoàn tất toàn bộ thủ tục.

Bên cạnh đó, có 23 dự án thuộc diện rà soát để thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư. Trong đó, dự án Khu du lịch sinh thái - công viên hoang dã kết hợp vui chơi giải trí Bắc hồ Đan Kia của Công ty CP Địa ốc Thảo Điền được báo cáo chưa đủ căn cứ pháp lý để thực hiện.