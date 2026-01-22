Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân trong kỳ công bố của tháng 12/2025.

Hầu hết ngân hàng đều công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 12/2025 tăng so với tháng liền kề (tháng 11/2025) và so với đầu năm. Diễn biến này phù hợp với việc lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại liên tục tăng cao trong vài tháng gần đây.

Trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước, ngoại trừ VietinBank, 3 ngân hàng còn lại là Agribank, Vietcombank và BIDV đều đã công bố lãi suất cho vay bình quân của tháng 12/2025. Cả 3 ngân hàng này đều ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tăng so với tháng liền kề. Trong đó, lãi suất cho vay bình quân tại Agribank và Vietcombank tăng so với tháng 1/2025.

Tại Agribank, lãi suất cho vay bình quân tháng 12/2025 là 6,93%/năm, tăng 0,24%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân tháng liền kề và tăng 0,13%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân tháng 1/2025.

Theo báo cáo chi phí vốn bình quân tháng 12/2025 tại Agribank, lãi suất huy động bình quân 3,83%/năm; chi phí khác (bao gồm dự trữ bắt buộc, dự trữ thanh toán, bảo hiểm tiền gửi và chi phí hoạt động) 1,93%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động là 1,17%/năm.

Agribank vẫn duy trì lãi suất cho vay đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ là 4%/năm. Đối với cho vay thông thường, lãi suất cho vay ngắn hạn tối thiểu 5,6%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn tối thiểu 6,5%/năm.

Lãi suất cho vay nhà ở xã hội được Agribank ấn định tại 5,9%/năm dành cho người mua nhà, và 6,4%/năm đối với chủ đầu tư.

Tại Vietcombank, lãi suất cho vay bình quân tháng 12/2025 là 5,8%/năm, tăng 0,1%/năm so với tháng 11 và đầu năm 2025. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân tại Vietcombank là 2,8%/năm, trong đó chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan hoạt động, huy động, sử dụng vốn là 1,3%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 12/2025 của BIDV là 5,6%/năm, tăng 0,13%/năm so với tháng liền kề, nhưng giảm nhẹ 0,06%/năm so với lãi suất bình quân của tháng 1/2025.

Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân của tháng 12 là 2,5%/năm. Chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan, một chỉ tiêu phản ánh sát nhất hiệu quả sinh lời từ hoạt động tín dụng, là 1,28%/năm.

VietinBank chưa công bố lãi suất cho vay bình quân của tháng 12, nhưng theo dữ liệu công bố tháng 11/2025, lãi suất cho vay bình quân tại nhà băng này là 5,1%/năm, giảm 0,5%/năm so với đầu năm. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động là 1,8%/năm.

Trong số các ngân hàng thương mại tư nhân, GPBank ghi nhận mức tăng mạnh nhất về lãi suất so với tháng 1, mức tăng là 2,13%/năm.

Nhóm dẫn đầu về mức tăng lãi suất cho vay bình quân còn có: LPBank tăng 1,93%/năm, Techcombank tăng 1,49%/năm, BVBank tăng 1,23%/năm, Sacombank tăng 1,2%/năm và ACB tăng 0,94%/năm.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tháng 12/2025 giảm so với đầu năm gồm: PGBank giảm 0,01%/năm, OCB giảm 0,04%/năm, BIDV giảm 0,06%/năm, Viet A Bank giảm 0,36%/năm, Saigonbank giảm 0,53%/năm, BaoViet Bank giảm 1,75%/năm.

Nhóm các ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân ở mức thấp trong tháng 12/2025 gồm có: SCB 5,39%/năm, BIDV 5,6%/năm, Vietcombank 5,8%/năm, VCBNeo 6,59%/năm và Agribank 6,93%/năm.

Các ngân hàng còn lại đã công bố đều ghi nhận lãi suất cho vay bình quân trên 7%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân phản ánh xu hướng chung của mặt bằng tín dụng tại các ngân hàng thương mại, song chưa phản ánh đầy đủ mức lãi suất áp dụng cho từng khoản vay cụ thể.

Trên thực tế, lãi suất cho vay còn phụ thuộc vào lĩnh vực, đối tượng khách hàng, kỳ hạn và mức độ rủi ro của từng khoản vay, trong bối cảnh các ngân hàng tiếp tục chịu áp lực cân đối chi phí vốn và biên lợi nhuận.