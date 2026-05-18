Khi các tỷ phú thay đổi

Chelsea đã trải qua quá nhiều biến động kể từ khi BlueCo tiếp quản đội bóng vào năm 2022. Liên tục thay người trên 'ghế nóng', chính sách chuyển nhượng thiên về cầu thủ trẻ và áp lực thành tích khiến Stamford Bridge luôn ở trong trạng thái bất ổn.

Vì thế, việc bổ nhiệm Xabi Alonso không đơn thuần là tìm một HLV mới. Đó còn là dấu hiệu cho thấy Chelsea đang muốn thay đổi cách nghĩ về bóng đá và quyền lực trong phòng thay đồ.

Chelsea ký 4 năm với Alonso. Ảnh: EFE

Sau thất bại trước Man City ở chung kết FA Cup, bầu không khí quanh Chelsea trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nhiều CĐV rời sân Wembley sớm, gần như không còn cảm xúc dành cho đội bóng.

Khoảng cách giữa khán giả với tập thể hiện tại là điều dễ nhận ra. Alonso sẽ bước vào một môi trường nhiều áp lực, nơi ông không chỉ phải cải thiện kết quả mà còn cần khôi phục niềm tin.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là vì sao Alonso lại chọn Chelsea vào thời điểm này. Sau quãng thời gian không thật sự êm đềm tại Real Madrid, ông hoàn toàn có thể chờ đợi một bến đỗ ổn định hơn.

Chelsea vài năm qua thường bị xem là nơi khó xây dựng dự án dài hạn bởi sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, chính thử thách ấy dường như lại hấp dẫn “Giáo sư” Xabi.

Chelsea đã theo dõi Alonso từ rất lâu. Họ đặc biệt ấn tượng với công việc Xabi làm tại Bayer Leverkusen, nơi ông biến một đội bóng thiếu ổn định thành nhà vô địch Bundesliga năm 2024, vượt qua cả Bayern Munich.

Không hoàn toàn về mặt thành tích, mà chính cách Alonso xây dựng tập thể mới là điều khiến giới chủ Chelsea chú ý. Ông tạo ra một đội bóng giàu tinh thần chiến đấu, có bản sắc và luôn giữ được sự gắn kết.

Trong các cuộc làm việc với lãnh đạo Chelsea, Alonso không đặt ra yêu cầu quá mức về quyền lực. Dù vậy, ông muốn được lắng nghe và có tiếng nói thực sự trong định hướng bóng đá của CLB.

Đội hình Chelsea sẽ có một số bổ sung trong mùa hè. Ảnh: CFC

Chelsea cũng cho thấy sự tôn trọng lớn hơn dành cho HLV mới khi để ông mang danh xưng “manager” thay vì chỉ là “head coach”. Chi tiết đó phản ánh việc họ không còn xem HLV đơn thuần là người phụ trách chiến thuật.

Tỷ phú Todd Boehly và các quan chức The Blues thay đổi hoàn toàn trong cách nhìn nhận về vai trò của Alonso, khác xa so với 5 người tiền nhiệm.

“Quái vật tâm lý”

Một trong những điều khiến Chelsea thích ở Alonso là cách ông nói về văn hóa chiến thắng.

Alonso nhiều lần nhấn mạnh việc xây dựng những “quái vật tâm lý” (mentality monsters – cụm từ nổi tiếng gắn với thành công của Jurgen Klopp ở Liverpool) – những cầu thủ có bản lĩnh lớn và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Đó là điều Chelsea cảm thấy mình đã thiếu trong vài mùa gần đây.

Thực tế, đội hình Chelsea không quá tệ như vị trí của họ trên bảng xếp hạng – thứ 10 Ngoại hạng Anh, khi còn 2 trận nữa. Họ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và từng có giai đoạn chơi rất tốt trước khi mùa giải trượt khỏi tầm kiểm soát.

Alonso tin rằng đội bóng này chỉ cần vài sự điều chỉnh hợp lý thay vì một cuộc cải tổ toàn diện.

Chelsea được cho là muốn bổ sung thêm kinh nghiệm trong mùa hè tới. Chính sách ưu tiên cầu thủ trẻ vẫn được giữ lại, nhưng CLB hiểu rằng một tập thể cạnh tranh danh hiệu cần có sự cân bằng giữa sức trẻ và bản lĩnh.

Tất nhiên, thành công sẽ không đến ngay lập tức. Chelsea vẫn thiếu sự ổn định ở nhiều vị trí, từ thủ môn, trung vệ cho đến khả năng tạo đột biến trên hàng công.

Xabi Alonso được trao vai trò quản lý, không chỉ đơn thuần là HLV. Ảnh: EFE

Điều quan trọng hơn nằm ở tâm lý và cấu trúc vận hành. Trong nhiều năm qua, Chelsea thường thay đổi quá nhanh mỗi khi gặp khó khăn. Alonso được kỳ vọng sẽ mang tới sự kiên định hơn.

Có lẽ điều lớn nhất Chelsea nhận ra sau nhiều thử nghiệm là bóng đá hiện đại không thể chỉ được điều hành bằng mô hình dữ liệu hay chiến lược chuyển nhượng.

Những đội bóng lớn vẫn cần một nhân vật đủ tầm ảnh hưởng để dẫn dắt tập thể. Alonso mang đến cảm giác đó – một HLV trẻ, có cá tính, có vị thế và hiểu áp lực của những CLB hàng đầu.

Chelsea chưa chắc lập tức trở lại đỉnh cao cùng Alonso. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, họ dường như đang cố xây dựng một dự án xoay quanh hình ảnh và tư duy của một nhà cầm quân thực thụ, thay vì chỉ xem HLV là một phần nhỏ trong hệ thống.