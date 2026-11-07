Ngày 7/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã xử phạt nhiều trường hợp ô tô đi dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ.

Cụ thể, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã phát hiện ô tô mang BKS 35A-207.XX do tài xế Đ.H.C. điều khiển, di chuyển với tốc độ 62km/h (thấp hơn tốc độ tối thiểu 18km/h).

Trường hợp thứ hai là ô tô mang BKS 50H-406.XX do tài xế T.Q.T. điều khiển, chạy với tốc độ 68km/h (thấp hơn tốc độ tối thiểu 12km/h).

Ngoài ra, ô tô mang BKS 36H-188.XX do tài xế N.Đ.H. điều khiển cũng chạy với tốc độ 68km/h.

Một trường hợp ô tô đi dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc. Ảnh: CACC

Xe khách chỉ đi với vận tốc 68 km/h. Ảnh: CACC

Theo Cục CSGT, các tài xế đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt về hành vi vi phạm quy định tại điểm o khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP; mức phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Cũng theo Cục CSGT, từ ngày 14/10, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ được tổ chức giao thông theo phương án mới. Lực lượng chức năng bố trí làn sát dải phân cách giữa đường (làn 1) làm làn dành cho các phương tiện di chuyển với tốc độ cao.

Làn 1 có tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h; cấm xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn lưu thông thường xuyên. Các loại xe này chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe, sau đó phải trở về làn 2 (sát bên phải làn 1). Các phương tiện không bảo đảm tốc độ tối thiểu được yêu cầu di chuyển ở làn 2, nhường làn 1 cho các phương tiện chạy với tốc độ cao hơn.

Tại làn 2, tốc độ tối đa được quy định là 100km/h, tốc độ tối thiểu là 60km/h, áp dụng đối với các loại ô tô.

"Việc tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc nhằm hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn 1, gây hạn chế năng lực lưu thông, khả năng khai thác của đường và gây ức chế cho người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông khác", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.