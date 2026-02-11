Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chiếm đoạt gần 320 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể, đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Lương Ngọc Thoan (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng) là một trong các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân.

Các đối tượng bị cơ quan công an khởi tố.

Tại cơ quan công an, bị can Lương Ngọc Thoan khai nhận rằng sau khi được cơ quan điều tra giải thích, bản thân đã nhận thức rõ việc ký khống hồ sơ là vi phạm pháp luật và đã trực tiếp giúp sức cho chủ doanh nghiệp thực hiện các khoản vay.

Theo lời khai, Thoan không nắm được cụ thể từng khoản vay, tuy nhiên việc ký hồ sơ diễn ra nhiều lần khi các giấy tờ được gửi tới để bị can này tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Bị can Lương Ngọc Thoan.

Cơ quan điều tra xác định đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức.

Từ năm 2021-2024, các đối tượng đã thành lập và sử dụng nhiều doanh nghiệp làm “bình phong”, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp sử dụng hợp đồng kinh tế và hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn và nhận tiền giải ngân.

Các doanh nghiệp liên quan chỉ hoạt động hình thức, được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn và luân chuyển dòng tiền. Ngay từ đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà lợi dụng các quy định trong hoạt động tín dụng để chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều pháp nhân, cá nhân để tổ chức thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, sơ bộ đến nay là 320 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, có thể các đối tượng còn chiếm đoạt nhiều nghìn tỷ đồng của các ngân hàng khác.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.