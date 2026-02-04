XEM CLIP:

Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã làm rõ vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95 quy mô lớn.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố 8 người về tội danh nói trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét các đối tượng có liên quan; đồng thời làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Các đối tượng pha 50% xăng thật, 50% dung môi và phẩm màu để tạo ra xăng giả. Ảnh: CA

Qua điều tra xác định, đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Yên (SN 1980, chủ của bãi xe tại số 818 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM), Nguyễn Hồng Hải (SN 1975, tài xế xe bồn).

Đối tượng Nguyễn Văn Yên. Ảnh: CA

Đối tượng Yên khai nhận, khi tài xế xe bồn chở xăng đi giao đã ghé vào bãi xe của mình. Tại đây, Yên và tài xế hút lượng lớn xăng ra, số xăng còn lại trong bồn thì pha với dung môi, phẩm màu tạo xăng giả.

Sau đó, tài xế xe bồn tiếp tục đi giao xăng cho các cửa hàng xăng dầu như bình thường. Số xăng mua từ các tài xế xe bồn được Yên chở đi tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Hồng Hải. Ảnh: CA

Còn nhánh của Nguyễn Hồng Hải hoạt động độc lập, đã cấu kết với chủ các cửa hàng xăng dầu để trực tiếp cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có trạm xăng Đức Lợi (số 195 đường Dạ Nam, phường Chánh Hưng, TPHCM) mà lực lượng công an đã phục kích, bắt quả tang.

Hải khai, công thức tạo xăng giả là pha 50% xăng thật loại RON A95 với dung môi.

“Xăng A95 màu vàng, dung môi màu trắng, pha vào thì nhạt, tôi bỏ phẩm màu vào để giống màu vàng xăng thật, nhằm lừa khách hàng”, Hải khai nhận tại cơ quan điều tra.

Như VietNamNet đã đưa tin, giữa tháng 1/2026, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Văn Đức (chủ trạm) và tài xế xe bồn Lê Thanh Tú đang trực tiếp bơm dung môi SPSOL-PEE và pha phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng RON A95 nhằm tăng thể tích, giảm giá thành nhưng vẫn tạo được màu sắc giống xăng thật để đánh lừa người tiêu dùng.

Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Yên là đối tượng cầm đầu, tổ chức pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn ở số 818 Nguyễn Duy Trinh.

Cơ quan công an xác định, đường dây này vận hành theo hai nhánh: nhánh 1 do Nguyễn Văn Yên tổ chức pha trộn, hoán đổi xăng tại bãi tập kết rồi đưa đi tiêu thụ; nhánh 2 do Nguyễn Hồng Hải điều phối, cung ứng dung môi và tổ chức pha trộn trực tiếp tại các cây xăng lẻ.

Các đối tượng đưa xăng giả đi tiêu thụ ở nhiều trạm xăng với giá bán tương đương xăng thật để thu lợi bất chính.