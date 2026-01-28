Phản ánh với báo chí, phụ huynh một lớp 12 Trường THPT Gia Định cho biết, mỗi phụ huynh trong lớp phải đóng 3 triệu đồng tiền quỹ cho học kỳ 2. Người đứng ra thu tiền là Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.

“Hồi đầu học kỳ I, khi đi họp phụ huynh, lớp này cũng đã thu 3 triệu đồng mỗi học sinh. Như vậy, một năm phải đóng tới 6 triệu đồng tiền quỹ. Đây là số tiền không hề nhỏ, trong khi phụ huynh còn nhiều khoản chi khác cho con em đến trường”, phụ huynh phản ánh.

Hội trại ở Trường THPT Gia Định. Ảnh: GĐ

Trao đổi với báo chí, ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định xác nhận có việc thu tiền quỹ lớp như phản ánh ở 1 lớp trong trường. Theo ông, số tiền này được sử dụng cho các hoạt động của lớp 12 như phục vụ học tập, khen thưởng học sinh, hội trại… Học kỳ 1, mỗi phụ huynh đã đóng 3 triệu đồng. Học kỳ 2 này, một số phụ huynh đã đóng tiền. Ngay khi nắm được thông tin, ông Nghi đã yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thu.

Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định cho biết, nhà trường không có chủ trương cho phép các lớp thu quỹ, đặc biệt trong bối cảnh năm học này trường không được Sở GD-ĐT phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ. Các lớp phải tuyệt đối chấp hành quy định này.

Theo ông Nghi, việc thu tiền với mức cao và cào bằng giữa các phụ huynh là không phù hợp. Nếu có hoạt động, giáo viên chỉ được kêu gọi trên tinh thần tự nguyện, không gây áp lực cho phụ huynh.

Được biết trong học kỳ 1, lớp 12 này đã sử dụng tiền quỹ cho các khoản như: photo tài liệu học tập (13.736.000 đồng), may áo lớp (3.400.000 đồng), tổ chức liên hoan hai lần (12.671.000 đồng), chi phí hội trại truyền thống của trường (56.286.000 đồng) và thuê biên đạo (12.000.000 đồng).