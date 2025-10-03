Chiều 3/10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (Lotte).

Tại buổi làm việc, ông Được cho biết ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City (dự án) của Lotte, lãnh đạo TPHCM đã gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhà đầu tư.

Sau buổi làm việc nói trên, tới ngày 12/9, UBND TPHCM có văn bản báo cáo Thủ tướng. Trong đó, thành phố nêu kiến nghị của nhà đầu tư về việc miễn áp dụng khoản thu bổ sung 5,4% theo nghị định 103/2024; kiến nghị cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte, đồng thời, cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%.

Theo Chủ tịch TPHCM, Lotte đã bỏ nhiều thời gian, công sức, tâm huyết cho dự án. Do đó, lãnh đạo địa phương đề nghị Lotte tiếp tục đồng hành với thành phố, kiến nghị với Chính phủ, tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục thực hiện dự án.

Đại diện Lotte cho hay, sau các buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM, đặc biệt là sau khi nhận được văn bản báo cáo của UBND TPHCM gửi Chính phủ, phía doanh nghiệp đã thảo luận và đi đến thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi, đề xuất để có cơ hội tiếp tục thực hiện dự án.

Hiện trạng Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại thời điểm giữa tháng 8/2025 (Ảnh: Anh Phương)

Trước đó, vào ngày 20/8, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (công ty con của Tập đoàn Lotte) đã có văn bản gửi UBND TPHCM về việc chấm dứt hợp đồng thực hiện Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, sau 8 năm theo đuổi.

Theo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, ảnh hưởng từ quá trình thanh tra và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất, dự án đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư. Ngoài ra, tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật cũng khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Sau khi có thông tin Lotte muốn rút lui khỏi dự án, Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine và Công ty Cổ phần Đầu tư DIA đã có đề xuất được tiếp tục thực hiện Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City. Tuy nhiên, theo Sở Tài chính TPHCM, chưa có cơ sở để xem xét nội dung đề nghị của liên danh này.

Sở cho hay, không nhận được hồ sơ của Lotte theo quy định. Do đó, về nguyên tắc, Lotte vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án theo các pháp lý đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City nằm tại khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc phường An Khánh, TPHCM. Đây được coi là một trong những khu "đất vàng", có vị trí đắc địa tại thành phố.

Dự án có quy mô 7,4 ha, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2022-2027 với tổng mức đầu tư 20.100 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất của dự án là 16.190 tỷ đồng.

Lotte Properties HCMC được thành lập ngày 25/10/2017, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Jun Sung Ho.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 4.020 tỷ đồng, với 4 cổ đông góp vốn thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Lotte: Lotte Asset Development (15%), Lotte Shopping (40%), Lotte Hotel (30%) và Lotte Engineering & Construction (15%).