Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 22h30 hôm nay, nhiều người dân đã tập trung tại vỉa hè ngã tư đường Trần Phú giao với đường Hùng Vương để đặt trước ghế, trải bạt, mang theo vật dụng cá nhân chờ xem buổi tổng duyệt cuối cùng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đây là khu vực gần như toàn bộ các khối diễu binh, diễu hành đi qua nên người dân muốn đến sớm chọn chỗ đẹp để chờ xem. Trong số này có nhiều người từ các địa phương ở miền Trung và giáp Hà Nội.

Tuy nhiên ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, yêu cầu người dân thu dọn, trở về nghỉ ngơi, đến ngày diễn ra tổng duyệt mới quay lại.

Người dân mang theo ghế, chiếu, bạt để giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành

Sau hai lần tổng hợp luyện và sơ duyệt cấp Nhà nước, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội ngày 30/8, quy mô tương đương lễ chính thức.

Chương trình dự kiến gồm: thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an; hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.

Lực lượng chức năng giải thích, đề nghị người dân về nhà nghỉ ngơi

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Pháo lễ; Không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối vũ trang; lực lượng xếp hình, xếp chữ).