Tại buổi phát động, toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã tự nguyện ủng hộ 1 ngày lương cơ bản, với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai sẽ chuyển 500 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để hỗ trợ người dân các địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 13. Số tiền còn lại, Bộ CHQS tỉnh sẽ hỗ trợ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ và gia đình quân nhân trong LLVT tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 13.

Cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 13

Phát biểu tại buổi phát động, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, nhân viên không chỉ góp công sức giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, mà còn đóng góp kinh phí để sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Gia Lai, ước tính tổng thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra là hơn 5.907 tỷ đồng, trong đó có 1.086 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 8.012 nhà bị thiệt hại rất nặng (từ 50 - 70%), 48.581 nhà thiệt hại một phần và nặng, 13.580 nhà bị ngập nước.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Gia Lai dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão số 13

Cùng với đó, 148 tàu thuyền thiệt hại hoàn toàn, 238 tàu thuyền bị hư hỏng; hơn 500 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại, trên 590 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn; hơn 2.184,64 ha lúa bị ngập úng; hơn 14.978,58 ha hoa màu, rau màu bị hư hại; 19.236 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ, gãy...

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực… bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ, hư hỏng hàng loạt, rất nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Trước khi xảy ra bão lũ, LLVT tỉnh Gia Lai thể hiện vai trò xung kích đi đầu của người lính trên mọi mặt trận, hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, tàu thuyền. Sau khi bão tan, LLVT lại tiếp tục thể hiện vai trò trong việc khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây xanh, trụ điện gãy đổ, lợp lại nhà cho dân… Những hành động này của những “Người lính Cụ Hồ” đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.