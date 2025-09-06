Kết quả bóng đá hôm nay
Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu
01:45 06/09 Quần đảo Faroe - Croatia  
01:45 06/09 Ukraine - Pháp TV360+4
01:45 06/09 Hy Lạp - Belarus  
01:45 06/09 Ai-xơ-len - Azerbaijan  
01:45 06/09 Moldova - Israel  
01:45 06/09 Thụy Sĩ - Kosovo TV360+7
01:45 06/09 Montenegro - CH Séc  
01:45 06/09 Slovenia - Thụy Điển  
01:45 06/09 Đan Mạch - Scotland TV360+6
01:45 06/09 Italia - Estonia TV360+5
Vòng loại World Cup 2026 - khu vực Bắc Trung Mỹ
06:30 Suriname 0-0 Panama  
09:00 Guatemala 0-1 El Salvador  
05:00 06/09 Bermuda - Jamaica  
Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Phi
19:00 South Sudan - DR Congo  
19:00 Somalia - Guinea  
20:00 Kenya - Gambia  
20:00 Namibia - Malawi  
23:00 Congo - Tanzania  
23:00 Uganda - Mozambique  
23:00 Benin - Zimbabwe  
23:00 Lesotho - South Africa  
23:00 Djibouti - Burkina Faso  
02:00 06/09 Mauritania - Togo  
02:00 06/09 Senegal - Sudan  
02:00 06/09 Bờ Biển Ngà - Burundi  
02:00 06/09 Ai Cập - Ethiopia  
02:00 06/09 Ma rốc - Niger  