Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu
|01:45 06/09
|Quần đảo Faroe - Croatia
|01:45 06/09
|Ukraine - Pháp
|TV360+4
|01:45 06/09
|Hy Lạp - Belarus
|01:45 06/09
|Ai-xơ-len - Azerbaijan
|01:45 06/09
|Moldova - Israel
|01:45 06/09
|Thụy Sĩ - Kosovo
|TV360+7
|01:45 06/09
|Montenegro - CH Séc
|01:45 06/09
|Slovenia - Thụy Điển
|01:45 06/09
|Đan Mạch - Scotland
|TV360+6
|01:45 06/09
|Italia - Estonia
|TV360+5
|Vòng loại World Cup 2026 - khu vực Bắc Trung Mỹ
|06:30
|Suriname 0-0 Panama
|09:00
|Guatemala 0-1 El Salvador
|05:00 06/09
|Bermuda - Jamaica
|Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Phi
|19:00
|South Sudan - DR Congo
|19:00
|Somalia - Guinea
|20:00
|Kenya - Gambia
|20:00
|Namibia - Malawi
|23:00
|Congo - Tanzania
|23:00
|Uganda - Mozambique
|23:00
|Benin - Zimbabwe
|23:00
|Lesotho - South Africa
|23:00
|Djibouti - Burkina Faso
|02:00 06/09
|Mauritania - Togo
|02:00 06/09
|Senegal - Sudan
|02:00 06/09
|Bờ Biển Ngà - Burundi
|02:00 06/09
|Ai Cập - Ethiopia
|02:00 06/09
|Ma rốc - Niger
