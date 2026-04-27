Man City vừa có chiến thắng ngược 2-1 Southampton, lấy vé chung kết FA Cup (gặp Chelsea). Tại Ngoại hạng Anh, dù tạm kém Arsenal 3 điểm, nhưng đoàn quân của Pep chơi ít hơn 1 trận.

Pep bên Haaland sau khi Man City lấy vé chung kết FA Cup. Ảnh: X Fabrizio Romano

Hiện Man City của Pep Guardiola đang hướng đến cú ăn 3 quốc nội một lần nữa, với 6 trận ‘chung kết’ (5 ở Premier League) diễn ra trong 21 ngày. Trước giai đoạn quyết định cuối cùng của mùa giải, ông thầy khó tính người Tây Ban Nha quyết định ‘thưởng nóng’ Haaland và đồng đội: nghỉ xả hơi 3 ngày, có thể du lịch bất cứ đâu!

Sở dĩ Pep trở nên dễ tính bất ngờ khiến dàn sao Man City vui phơi phới. Đó là bởi ông đã rút ra được ‘chân lý’ chiến thắng ở giai đoạn then chốt: tập nhiều dễ phản tác dụng, thay vào đó cần tận dụng nghỉ ngơi để có tinh thần hưng phấn cao nhất.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi có 8 ngày trước khi hành quân đến đấu Everton (vòng 34 Ngoại hạng Anh). Tôi cho các cầu thủ nghỉ 3 ngày.

Họ có thể thoải mái đi bất cứ đâu mình muốn, làm bất cứ điều gì, miễn là đảm bảo có mặt tập luyện trở lại vào chiều thứ Tư.

Tôi đã học được ở đất nước này, các cầu thủ càng có nhiều ngày nghỉ thì càng chơi tốt. Nhiều HLV có suy nghĩ rằng, đội càng tập nhiều thì càng chơi tốt hơn.

Thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin Pep Guardiola có thể rời Man City vào cuối mùa và ông mở cửa dẫn dắt tuyển Italia. Ảnh: 433

Nhưng với tôi thì ngược lại. Tất nhiên, bạn vẫn phải tập luyện, nhưng quan trọng là bạn phải thật sung sức khi vào trận. Ngày trước tôi tập rất nhiều, còn giờ tôi ưu tiên về nhà và tận hưởng cuộc sống”.

Thuyền trưởng Man xanh chia sẻ thêm: “Tôi đã nói với các cầu thủ đừng nghĩ về bóng đá, hãy nghỉ ngơi”.

Hướng đến mục tiêu ăn 3 quốc nội, Pep cho biết, ông cần toàn bộ lực lượng đội hình trong 6 trận còn lại.

“Tôi cần tất cả họ. Man City không thể chơi 6 trận, với mật độ 3 ngày/trận với cùng một đội hình. Chúng tôi phải biết cách thay người sao cho hiệu quả và đòi hỏi mọi người đều phải nỗ lực hơn”.

Pep Guardiola đến Etihad vào 2016, đã cùng Man City giành 19 danh hiệu, trong đó có 6 chiếc cúp Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 5 Cúp Liên đoàn và 1 Champions League.