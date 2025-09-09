Nguồn ảnh: Azzurri, Uefa, 433
Andre Onana yêu cầu một bản hợp đồng mới khiến HLV Ruben Amorim tức giận, quyết định tống khứ anh sang Trabzonspor theo dạng cho mượn.
Đội tuyển Thái Lan thua Iraq trong trận chung kết giải giao hữu truyền thống King’s Cup, hứng chịu những chê bai nặng nề từ Siam Sport.
Sau khi hạ biểu tượng Djokovic, Carlos Alcaraz khiến Jannik Sinner choáng ngợp và vô địch US Open 2025, trở lại ngôi số 1 thế giới.
Tin tức về chuyển nhượng 8/9: MU muốn mua Antoine Semenyo, Ruben Amorim lấy trò cũ Zeno Debast, Tottenham liên hệ Morgan Rogers.
Đội tuyển Tây Ban Nha có màn trình diễn thăng hoa, thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 trên con đường hướng đến World Cup 2026.