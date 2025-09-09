G0WJKnOXQAAmuVG.jpg
Đội hình ra sân tuyển Italia
G0WKAIVXEAAb jK.jpg
Phút 16, Locatelli phản lưới nhà sau tình huống nỗ lực cản phá
G0WTQbQWYAAAfUz.jpg
Ngay sau đó, Moise Kean gỡ hòa cho Italia
G0WTQbRX0AAejqK.jpg
Đồng đội chúc mừng Kean
G0WRTiVWYAAnO4R.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
G0WWt1wXQAAxkh1.jpg
Sang hiệp hai, Peretz dứt điểm cháy lưới Donnarumma nâng tỷ số lên 2-1
G0WXVjaWAAAUPCr.jpg
Keane một lần nữa tỏa sáng, volley ghi bàn đầu vòng cấm gỡ hòa 2-2
G0Wbrh WsAAzgKK.jpg
Politano đưa Italia vươn lên dẫn 3-2 với pha đá nối cực nhanh
G0Wbrh9XoAAul5L.jpg
G0Wgr30XEAAyFUG.jpg
Vừa vào sân thay người, Raspadori lập tức ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 4 cho Italia
G0WehN8XUAAxBqh.jpg
Phút 87, Bastoni bất ngờ phản lưới nhà
G0Wf51easAAb43k.jpg
Phút 90, mọi thứ như sụp đổ với Azzurri khi Peretz đánh đầu cận thành san hòa 4-4
G0Wf5zVacAAfJyt.jpg
Khuôn mặt thất thần của Donnarumma
G0WjZbNW8AATVHr.jpg
May cho Italia, chỉ sau đó 1 phút, Tonali tỏa sáng với cú đá hiểm hóc ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 5-4
G0WhXS0XYAA E6G.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Italia
G0WhXGEWkAAh3tp.jpeg
Nhà vô địch Euro 2020 giành chiến thắng siêu kịch tính
G0Wt4mWXoAAk5Ro.jpeg
BXH bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Nguồn ảnh: Azzurri, Uefa, 433