40 tuổi vẫn chạy tốt

Trong thế giới bóng đá nơi tuổi tác thường đồng nghĩa với sự suy tàn, Luka Modric nổi lên như một ngoại lệ kỳ diệu, cỗ máy không mệt mỏi đang viết lại lịch sử ở tuổi 40.

Chỉ vài tháng sau khi rời Real Madrid – nơi anh dành 13 năm để khắc sâu tên mình vào huyền thoại – tiền vệ người Croatia đã biến AC Milan thành sân khấu mới, nơi tài năng của anh không chỉ tỏa sáng mà còn thay đổi cục diện Serie A.

Modric ngay lập tức tỏa sáng ở Serie A. Ảnh: EFE/EPA

Với nhịp thở đều đặn như một bản giao hưởng bất tận, Modric đang dẫn dắt Rossoneri lên đỉnh bảng xếp hạng, với kinh nghiệm trở thành vũ khí sắc bén nhất.

Hãy quay ngược thời gian một chút để hiểu rõ hơn về hành trình phi thường này.

Mùa giải 2024/25, Modric đã lập kỷ lục cá nhân với 76 trận đấu trên mọi đấu trường – con số khiến ngay cả những ngôi sao trẻ cũng phải e ngại.

Modric góp mặt 64 trận với Real Madrid, nơi anh vẫn là linh hồn của hàng tiền vệ dù Carlo Ancelotti ưu tiên thế hệ mới (Xabi Alonso chỉ dẫn FIFA Club World Cup 2025), và 12 trận cho Croatia, đội tuyển mà anh dẫn dắt với tư cách đội trưởng.

Đó là mùa đầu tiên kể từ 2018/19 mà Modric không bỏ lỡ trận nào vì chấn thương, minh chứng cho sức bền phi thường của tiền vệ sinh năm 1985 tại Zadar, dưới bom đạn chiến tranh.

Federico Valverde, người kế thừa anh ở Madrid, dẫn đầu về phút thi đấu với 6.676 phút, nhưng Modric, với 4.376 phút, đã chứng tỏ rằng chất lượng luôn vượt trội số lượng.

Giờ đây, ở Serie A, anh tiếp tục hành trình ấy, như thể thời gian chỉ là một khái niệm trừu tượng.

Chuyển nhượng đến Milan, Modric có rất ít thời gian tập luyện vì nghỉ bù sau Club World Cup, nhưng nhanh chóng hòa nhập vào hệ thống của HLV Massimiliano Allegri.

Tuổi tác không thể ngăn bước chân Modric. Ảnh: EFE/EPA

Anh đá cả 5 trận Serie A 2025/26, tất cả đều là những màn trình diễn khiến giới mộ điệu Ý phải trầm trồ.

Chinh phục Serie A

Modric ghi 1 bàn và 1 kiến tạo trong thời gian này. Khoảnh khắc anh vô lê tung lưới Bologna mang về chiến thắng tối thiểu cho Milan trước Bologna được báo chí Ý mô tả “đẹp như một bức tranh Phục Hưng”.

Pha lập công trong trận Bologna là lịch sử: Modric trở thành tiền vệ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Serie A – 40 tuổi và 5 ngày.

Trước đó, chính Modric kiến tạo để Loftus-Cheek ghi bàn vào lưới chủ nhà Lecce, mở màn chiến thắng 2-0 cho Milan. Đó cũng là trận thắng đầu tiên của HLV Allegri với Rossoneri ở Serie A nhiệm kỳ mới.

Trong trận đấu gần nhất, dù không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng chính vai trò của Modric giúp Milan thắng Napoli dù thi đấu 10 người, lên đầu bảng Serie A. Trận ấy, Lukita “bỏ túi” Kevin de Bruyne – khiến Antonio Conte phải thay cầu thủ người Bỉ, khiến anh này không hài lòng.

Dữ liệu nói lên tầm quan trọng của Modric: anh dẫn đầu về số đường chuyền thành công (300); số đường chuyền thành công ở phần sân đối phương (169); số đường chuyền phá tuyến (46); số lần giành lại quyền kiểm soát bóng (31); số lần cắt bóng (10).

Sự hiện diện của Modric không chỉ là về số liệu; nó là về sức hút ma thuật. Ở tuổi 40, anh khiến Serie A say mê bởi sự tinh tế, những đường chuyền một chạm xé toang hàng thủ đối phương, và nụ cười khiêm tốn sau mỗi bàn thắng.

Bóng đá của Modric là nghệ thuật. Ảnh: EFE/EPA

Milan, với nhịp điệu Lukita, đang có lý do để hy vọng mùa giải kết thúc với thành tích vượt qua mục tiêu ban đầu là top 4 Serie A.

Allegri không ngớt lời ca ngợi: “Modric không chơi bóng; cậu ấy điều khiển nó. Cậu ấy mang đến sự điềm tĩnh và ổn định chúng tôi thiếu từ lâu”.

Giới phê bình Ý, vốn nổi tiếng khó tính, nay gọi anh là “Il Maestro Croato” (Nhạc trưởng Croatia), một cách so sánh với những huyền thoại như Andrea Pirlo hay Xavi. Dù vậy, sức bền của anh vượt trội hơn hẳn.

Cuối tuần này, thử thách thực sự sẽ đến: Milan làm khách tại Allianz Stadium, đối đầu Juventus dưới sự dẫn dắt của HLV Igor Tudor (1h45 ngày 6/10).

Juventus đang chơi thứ bóng đá mạnh mẽ, từng thắng Inter 4-3 hay hòa Dortmund 4-4. Các tifosi Milan chờ đợi những cú trivela của Modric, giúp Milan chinh phục thành Turin bằng phong cách nghệ thuật.

Người ta gọi Modric là người không phổi. Anh luôn thi đấu với tinh thần như thể đây là trận cuối cùng, với đôi chân không mệt mỏi và trái tim bất khuất. Serie A đang say mê theo vũ điệu Lukita.