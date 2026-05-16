Theo kinh nghiệm của nhiều người, muốn mua được lòng non ngon, bạn nên đi chợ từ sáng sớm và chọn loại đầu lòng với các đặc điểm như: cuống bé, thành dày, ống ruột căng và tròn.
Đây là phần lòng có độ ngon, giòn nhất.
Ngoài ra, khi quan sát bằng mắt thường, bạn sẽ thấy lòng non ngon thường có màu trắng hồng, chất dịch bên trong màu trắng sữa và ngửi không có mùi lạ.
Ngược lại, nếu bạn thấy lòng non màu hơi đục, chạm nhẹ tay vào không thấy có sự đàn hồi thì không nên mua. Vì đó có thể là lòng không ngon, lòng cũ.
Bên cạnh đó, lòng non của lợn hay bị đắng nên khi mua, bạn tránh chọn loại lòng mỏng, thành dẹt, chất dịch bên trong màu vàng. Phần lòng này thường bị dai và đắng.
Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, lòng non là thực phẩm nhanh chín, chỉ cần luộc 4-5 phút (tính từ lúc nước sôi) là có thể vớt ra. Tuy nhiên, tùy loại lòng non (đầu lòng hay lòng se điếu) và độ dày của thành lòng mà thời gian luộc có thể tăng hoặc giảm ít phút.
Đơn giản hơn, để “canh” thời gian luộc lòng chính xác, bạn có thể quan sát từ khi cho lòng vào luộc, chờ đến lúc nước sôi bùng lại, chờ thêm 1-2 phút là lòng chín, tắt bếp. Sau đó, bạn nhanh tay vớt lòng non ra, cho ngay vào nước lạnh (hoặc nước đá).
Để luộc lòng non không bị dai, bạn cần biết cách sơ chế đúng.
Đầu tiên, bạn phải làm sạch lòng.
Tùy sở thích, người ta sẽ có cách làm sạch lòng khác nhau. Trong đó, cách sơ chế phổ biến nhất là lộn trái lòng hoặc bơm nước, nhồi củ hành khô vào lòng rồi vuốt sạch chất dịch bên trong.
Sau đó, người ta khử mùi hôi ở lòng non bằng cách bóp với giấm hoặc chanh/muối. Một số người còn dùng bột mì hoặc gừng, rượu để làm sạch và khử mùi cho lòng.
Trong quá trình sơ chế lòng non, bạn cần lưu ý không bóp mạnh tay hay tác động vào lòng quá nhiều. Vì điều này sẽ khiến lòng khi luộc dễ bị dai, ăn không ngon.
Lòng non sau khi làm sạch thì đem luộc. Nước luộc phải đủ ngập lòng và có thể cho thêm chút gừng/sả để lòng thơm ngon hơn, giảm mùi đặc trưng.
Đặc biệt, bạn không nên cho lòng non vào luộc ngay từ đầu, khi nước còn nguội. Bạn phải chờ nước sôi bùng lên mới thả lòng vào.
Cách làm này giúp lòng non luộc không bị dai và thuận tiện canh thời gian nấu chính xác.
Chờ khoảng 4-5 phút cho lòng non chín đều thì bạn nhanh chóng tắt bếp, vớt lòng ra rồi ngâm ngay vào bát nước lạnh hoặc nước đá có vắt sẵn chút nước chanh (hoặc giấm).
Lòng non phải ngâm ngập nước để không bị xỉn màu, giữ được độ trắng, giòn, đảm bảo chất lượng.
Sau khi ngâm khoảng 20-25 phút, bạn vớt lòng ra, để ráo nước rồi thái thành miếng vừa ăn và bày lên đĩa.