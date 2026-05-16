Cách chọn lòng non ngon

Theo kinh nghiệm của nhiều người, muốn mua được lòng non ngon, bạn nên đi chợ từ sáng sớm và chọn loại đầu lòng với các đặc điểm như: cuống bé, thành dày, ống ruột căng và tròn.

Đây là phần lòng có độ ngon, giòn nhất.

Ngoài ra, khi quan sát bằng mắt thường, bạn sẽ thấy lòng non ngon thường có màu trắng hồng, chất dịch bên trong màu trắng sữa và ngửi không có mùi lạ.

Ngược lại, nếu bạn thấy lòng non màu hơi đục, chạm nhẹ tay vào không thấy có sự đàn hồi thì không nên mua. Vì đó có thể là lòng không ngon, lòng cũ.

Bên cạnh đó, lòng non của lợn hay bị đắng nên khi mua, bạn tránh chọn loại lòng mỏng, thành dẹt, chất dịch bên trong màu vàng. Phần lòng này thường bị dai và đắng.