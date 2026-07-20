Người mua nên chọn những chiếc tai heo có màu trắng hồng tự nhiên, bề mặt sáng, không xuất hiện các đốm thâm hay màu sắc bất thường.
Dùng tay ấn nhẹ vào tai, nếu phần da và sụn có độ đàn hồi tốt, chắc tay, không nhớt là tai còn tươi. Phần vành tai phải nguyên vẹn, không bị rách hoặc chảy dịch. Đồng thời, tai heo tươi chỉ có mùi thịt đặc trưng, tuyệt đối không có mùi ôi, chua hay hóa chất.
Nên mua tai heo tại các cửa hàng uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
Trước khi luộc, cần sơ chế kỹ để loại bỏ mùi đặc trưng. Dùng dao cạo sạch lông và chất bẩn trong các nếp gấp của tai, sau đó chà xát với muối hạt kết hợp chanh hoặc giấm rồi rửa lại nhiều lần dưới vòi nước sạch. Cách làm này giúp khử mùi hiệu quả và làm tai trắng hơn.
Đun một nồi nước ngập tai heo, thêm vài lát gừng đập dập, 1-2 cây sả và một ít muối. Khi nước sôi mới cho tai vào luộc để giữ độ giòn. Trong quá trình luộc, thường xuyên hớt bọt để nước trong và tai không bị ám mùi.
Sau khi tai chín, vớt ngay vào tô nước đá lạnh, có thể thêm vài lát chanh hoặc chút giấm. Việc sốc nhiệt giúp collagen co lại nhanh, giữ cho tai trắng, giòn và săn chắc hơn. Nếu có thời gian, để tai trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1-2 giờ trước khi thái sẽ dễ cắt thành lát mỏng đẹp mắt.
Tai heo không cần luộc quá lâu. Theo kinh nghiệm của nhiều người nội trợ, sau khi nước sôi trở lại, chỉ cần luộc khoảng 12-15 phút với lửa vừa là tai vừa chín tới mà vẫn giữ được độ giòn tự nhiên. Tai lớn có thể tăng thêm 2-3 phút nhưng không nên để quá 18 phút vì phần da và sụn sẽ mềm, mất độ sần sật.
Một số công thức hướng dẫn thời gian luộc dài hơn là do tính cả thời gian đun nước và ủ sau khi tắt bếp. Tuy nhiên, nếu tính riêng từ lúc nước sôi, mốc 12-15 phút được nhiều người đánh giá là phù hợp nhất.
Để kiểm tra tai đã chín hay chưa, có thể dùng đũa hoặc xiên nhọn chọc vào phần dày nhất. Nếu xiên xuyên qua dễ dàng nhưng vẫn cảm nhận được độ đàn hồi của sụn là tai đã đạt. Sau khi vớt ra, nên ngâm nước đá khoảng 10-15 phút rồi để ráo mới thái. Cách làm này giúp tai trắng, giòn, không bị thâm và giữ hương vị thơm ngon lâu hơn.