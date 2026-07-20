Cách chọn tai heo ngon Người mua nên chọn những chiếc tai heo có màu trắng hồng tự nhiên, bề mặt sáng, không xuất hiện các đốm thâm hay màu sắc bất thường. Dùng tay ấn nhẹ vào tai, nếu phần da và sụn có độ đàn hồi tốt, chắc tay, không nhớt là tai còn tươi. Phần vành tai phải nguyên vẹn, không bị rách hoặc chảy dịch. Đồng thời, tai heo tươi chỉ có mùi thịt đặc trưng, tuyệt đối không có mùi ôi, chua hay hóa chất. Nên mua tai heo tại các cửa hàng uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Cách luộc tai heo không bị hôi Trước khi luộc, cần sơ chế kỹ để loại bỏ mùi đặc trưng. Dùng dao cạo sạch lông và chất bẩn trong các nếp gấp của tai, sau đó chà xát với muối hạt kết hợp chanh hoặc giấm rồi rửa lại nhiều lần dưới vòi nước sạch. Cách làm này giúp khử mùi hiệu quả và làm tai trắng hơn. Tai heo luộc đúng cách sẽ giòn ngon, chế biến được nhiều món hấp dẫn. Ảnh minh hoạ Đun một nồi nước ngập tai heo, thêm vài lát gừng đập dập, 1-2 cây sả và một ít muối. Khi nước sôi mới cho tai vào luộc để giữ độ giòn. Trong quá trình luộc, thường xuyên hớt bọt để nước trong và tai không bị ám mùi. Sau khi tai chín, vớt ngay vào tô nước đá lạnh, có thể thêm vài lát chanh hoặc chút giấm. Việc sốc nhiệt giúp collagen co lại nhanh, giữ cho tai trắng, giòn và săn chắc hơn. Nếu có thời gian, để tai trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1-2 giờ trước khi thái sẽ dễ cắt thành lát mỏng đẹp mắt.