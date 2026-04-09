Luộc trứng ngỗng bao nhiêu phút thì chín?

Cách chọn trứng ngỗng ngon

Để chọn trứng ngỗng ngon, tươi và bổ dưỡng, bạn nên lựa những quả có vỏ cứng, nhám, màu trắng xám, bên ngoài phủ lớp phấn mỏng. Đây là những quả trứng còn tươi mới.

Ngoài ra, để biết trứng có ngon và mới hay không, bạn có thể thử bằng 2 cách thủ công.

Cách 1 là lắc trứng. Bạn cầm quả trứng lắc nhẹ, nếu không có âm thanh phát ra là trứng mới. Còn khi lắc mà có tiếng kêu thì đó có thể là trứng cũ, đã bị loãng.

Cách 2 là soi ánh sáng. Bạn có thể cầm quả trứng ngỗng trong lòng bàn tay, để hở hai đầu rồi soi dưới ánh sáng mạnh (đèn điện/mặt trời). Nếu trứng có màu hồng trong suốt, túi khí nhỏ, không có vết lạ tức là trứng tươi.

Để đảm bảo mua được trứng ngỗng ngon, tốt nhất bạn nên tìm tới các cơ sở, địa chỉ bán hàng uy tín hoặc mua từ người quen.