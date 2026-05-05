Bài 1:

Lời tòa soạn: Tội phạm công nghệ cao đang thiết lập các hệ thống lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua thủ đoạn thao túng tâm lý từ những giao dịch nhỏ lẻ và quy trình vận hành phân cấp chặt chẽ. ​Ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá đường dây này, ngày 29/4, Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương sự mưu trí và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của Công an tỉnh Điện Biên trong Chuyên án 426H. ​Dựa trên hồ sơ phá án, VietNamNet giới thiệu tuyến bài: Đánh sập 'cỗ máy' lừa đảo xuyên biên giới từ mồi nhử 3.000 đồng. Loạt bài phân tích cấu trúc tổ chức của loại hình tội phạm mạng và thực tiễn hiệp đồng tác chiến quốc tế của lực lượng cảnh sát hình sự.

Dấu vết bất thường từ những đồng tiền lẻ

Đầu tháng 3/2026, mạng lưới rà quét trên không gian mạng của trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Điện Biên) ghi nhận một chuỗi cuộc gọi có biểu hiện bất thường.

Tất cả đều chung một kịch bản tiếp cận: Đánh trúng vào tâm lý lo lắng, quan tâm của các bậc phụ huynh thông qua "đơn hàng tiêm chủng" cho trẻ nhỏ. Sau khi tạo được sự an tâm cho nạn nhân, đầu dây bên kia sẽ yêu cầu nạn nhân thực hiện một giao dịch chuyển khoản với giá trị nhỏ đến mức khó ai sinh nghi - chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng để "xác nhận hệ thống".

Không ồn ào, không dồn dập đe dọa như các kịch bản giả danh cơ quan chức năng theo kiểu truyền thống, hệ thống này lặp lại với tần suất dày đặc, bền bỉ và trơn tru.

Lực lượng chức năng thu giữ các tang vật liên quan đến chuyên án 426H. Ảnh: Trang Giang

Với tâm lý của nhiều người, 3.000 đồng là một con số quá nhỏ bé để phải đề phòng, và cũng quá nhỏ để bất kỳ ai nghĩ đến việc trình báo cơ quan chức năng nếu lỡ bị lừa. Nhưng chính từ sự "vụn vặt" không đáng chú ý ấy, các trinh sát hình sự bắt đầu đặt nghi vấn.

Lần theo từng trường hợp, xâu chuỗi loạt dữ liệu rời rạc, lực lượng chức năng phát hiện một sự thật: Các đối tượng không hề bủa lưới ngẫu nhiên hay bấm số mù mờ. Chúng nắm rõ trong tay thông tin cá nhân của nạn nhân từ họ tên, địa chỉ cư trú đến những dữ liệu nhạy cảm liên quan đến con cái của nạn nhân.

Đây không phải là sự dò tìm đơn lẻ của vài cá nhân bộc phát, mà là dấu vết của một nguồn dữ liệu khổng lồ đã được hacker thu thập trái phép, phân loại bài bản và đưa vào khai thác có hệ thống.

Đánh giá về thủ đoạn mồi nhử này, Trung tá Bùi Ngọc Thành, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Điện Biên) nhận định: "Nếu nhìn riêng lẻ từng vụ việc sẽ thấy nhỏ, nhưng đặt trong cùng một phương thức, cùng thời điểm, thì đó là dấu hiệu điển hình của tội phạm có tổ chức”.

Mô hình đa tầng và KPI "giết khách"

Từ những manh mối dữ liệu ban đầu, một đường dây hoạt động ngoài lãnh thổ, sử dụng công nghệ cao, am hiểu tâm lý của các phụ huynh trong nước để chiếm đoạt tài sản dần lộ diện. Chuyên án mang bí số 426H chính thức được Công an tỉnh Điện Biên xác lập, mở ra một cuộc truy vết tận gốc.

Quá trình bóc gỡ từng manh mối, ban chuyên án 426H nhận ra quy mô "khủng" của tổ chức này. Đó là một hệ thống vận hành theo mô hình phân tầng chặt chẽ, được thiết kế tinh vi không khác gì một doanh nghiệp ngầm đa quốc gia, với 3 tầng thao túng tâm lý khép kín:

Đầu tiên là tầng tiếp cận: Đội ngũ này có nhiệm vụ gọi điện giả danh, tung "mồi nhử" bằng các giao dịch siêu nhỏ từ 3.000 - 5.000 đồng để lọc ra những "con mồi" nhẹ dạ, dễ nghe lời.

Các đối tượng cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Trang Giang

Tiếp đến là tầng chuyển tiếp: Ngay khi nạn nhân sập bẫy bước 1, kịch bản lập tức xoay chiều. Chúng dựng lên câu chuyện "chuyển nhầm đăng ký dịch vụ/shipper", dọa nạt rằng nạn nhân sẽ bị trừ tiền định kỳ trong tài khoản với số lượng lớn. Đòn đánh tâm lý đột ngột này khiến nạn nhân hoảng loạn, mất tỉnh táo và rơi vào trạng thái răm rắp làm theo hướng dẫn để "hủy dịch vụ".

Tầng thứ ba là tầng khai thác: Nhiệm vụ của chúng là áp dụng các thủ đoạn thao túng tinh vi, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền liên tục, từ vài trăm nghìn lên đến hàng trăm triệu đồng, vắt kiệt cho đến khi nạn nhân cạn kiệt tài sản, phải đi vay mượn khắp nơi. Tầng khai thác được nhận định là chốt chặn cuối trong đường dây, và thường được gọi là tổ "giết khách".

Đáng chú ý, nhóm đối tượng trong các tầng nêu trên hoạt động độc lập để tránh bị lộ nguyên đường dây. Tuy nhiên, chúng lại thống nhất tuyệt đối về mặt kịch bản, chịu sự điều hành trực tiếp bởi "ông trùm" người nước ngoài. Từng mắt xích chỉ thực hiện một công đoạn, không nắm toàn bộ quy trình, nhưng khi hệ thống lừa đảo này vận hành đồng bộ, nó tạo thành một dây chuyền vơ vét của cải gần như không có sai số.

Bằng kịch bản lừa đảo nêu trên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đường dây này đã đưa hơn 5.000 người trên cả nước vào bẫy, chiếm đoạt trót lọt 15 tỷ đồng. Để chặn đứng dòng tiền tiếp tục chảy vào túi của tội phạm lừa đảo, Ban chuyên án 426H kiên trì lần theo từng dãy IP mã hóa và hàng ngàn tài khoản ngân hàng ảo bị xé nhỏ.

Các dữ liệu điện tử được bóc tách, kiểm chứng chéo để dựng lại toàn bộ đường đi của dòng tiền. Cuối cùng, mọi tọa độ kỹ thuật số đều chỉ về một điểm hội tụ duy nhất: Tỉnh Bò Kẹo (Lào).

Khi sào huyệt của tội phạm nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, bài toán đặt ra cho lực lượng phá án không chỉ còn là nghiệp vụ hình sự đơn thuần. Ban chuyên án quyết định bước vào giai đoạn hiệp đồng tác chiến xuyên biên giới. Mời độc giả đón đọc bài 2: Cuộc đột kích sào huyệt lừa đảo ở Bò Kẹo và nhiệm vụ 'không chỉ bắt ông trùm'.