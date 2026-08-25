Trưa 24/8, Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhi T.B.N.L (13 tuổi, học sinh lớp 8, trú tại xã Phú Sơn, Ninh Bình) trong tình trạng chấn thương mắt phải rất nặng, lưỡi câu vẫn còn găm sâu trong mắt.

Theo gia đình, sáng cùng ngày, L. cùng một người bạn đi câu cá. Do đứng khá gần nhau, khi người bạn giật cần câu, lưỡi câu văng sang và găm sâu vào mắt phải của L.

Theo TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, mắt phải của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng. Lưỡi câu xuyên qua da mi dưới, tiếp tục xuyên thủng giác mạc, khiến tiền phòng bị xẹp. Thể thủy tinh cũng bị đục và vỡ.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho nam sinh. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật lấy lưỡi câu ra khỏi mắt người bệnh, khâu phục hồi mi và giác mạc, đồng thời tiêm thuốc nội nhãn.

Sau phẫu thuật, thị lực mắt phải của L. hiện chỉ đếm được ngón tay ở khoảng cách 0,4m. Bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Đây là chấn thương mắt đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến thị lực của trẻ.

Cũng tại Khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, một bệnh nhi khác là N.T.H.A. (12 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) vừa được điều trị chấn thương mắt phải sau tai nạn trong lúc vui chơi với bạn.

Theo gia đình, A. bị bạn ném thước kẻ vào mắt. Khi nhập viện, mắt phải của trẻ phù nề, rách giác mạc vùng trung tâm, vỡ và đục thể thủy tinh. Thị lực chỉ còn nhận biết bóng bàn tay ở khoảng cách 0,1m.

Bác sĩ khuyến cáo, phòng ngừa tai nạn mắt ở trẻ cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và giáo viên.

Khi đi câu hoặc đứng xem câu cá, trẻ cần giữ khoảng cách an toàn với người đang sử dụng cần câu, đặc biệt khi người câu chuẩn bị vung hoặc giật cần.

Trẻ không nên ném, chọc hoặc đùa nghịch bằng thước, bút, compa và các vật sắc nhọn theo cách có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Phụ huynh, giáo viên và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng tránh chấn thương mắt, nhất là trong giờ học, giờ ra chơi và các hoạt động vui chơi tập thể. Nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền, xây dựng môi trường học tập và vui chơi an toàn cho học sinh.

Nếu chẳng may xảy ra chấn thương mắt, đặc biệt khi có dị vật đang cắm trong mắt, bệnh nhân tuyệt đối không tự ý kéo hoặc lấy dị vật ra, không dụi hoặc ấn vào mắt. Người xung quanh cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được xử trí đúng cách.

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