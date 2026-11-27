Mô hình “Lũy tre biên giới Việt” của Đồn Biên phòng Ba Sơn không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần thay đổi ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn chủ quyền biên giới từ mỗi hộ dân.

Mô hình Lũy tre biên giới Việt nơi vùng biên

Trên những triền đất dốc ở khu vực biên giới xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn những khóm tre Bát Độ đang dần tạo thành hàng rào xanh. Không chỉ góp phần giữ đất, hạn chế xói mòn, sạt lở, cây tre còn mở ra hướng phát triển kinh tế từ thu hoạch măng, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập.

Đó là mục tiêu Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) hướng tới khi xây dựng mô hình Lũy tre biên giới Việt từ tháng 9/2022.

Thay vì chỉ tập trung vào việc phủ xanh những khu vực đất trống, đơn vị lựa chọn loại cây vừa có khả năng bảo vệ môi trường, vừa đem lại giá trị kinh tế để người dân có động lực tham gia lâu dài.

Trong quá trình triển khai, Đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể khảo sát, lựa chọn vị trí trồng phù hợp, ưu tiên những khu vực đất trống, đất dốc, có nguy cơ xói mòn, sạt lở và cần tăng độ che phủ xanh. Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây tre. Đặc biệt, trách nhiệm của từng hộ được gắn với diện tích tre trên phần đất gia đình, tạo sự chủ động trong duy trì và phát triển mô hình.

Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp để trồng tre

Từ tháng 9/2022 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp với địa phương và nhân dân trồng hơn 12.800 cây tre giống Bát Độ, tổng giá trị hơn 300 triệu đồng, phủ xanh chiều dài hơn 8km dọc tuyến biên giới

Tháng 4/2026, đơn vị tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Đoàn Thanh niên xã Ba Sơn và các đơn vị đồng hành trồng thêm gần 1.000 cây tre trên đoạn đường dài hơn 1km, từ mốc 1188 đến mốc 1189, thuộc địa bàn thôn Nà Xia và Tân Cương.

Tre Bát Độ có khả năng sinh trưởng phù hợp với điều kiện địa phương, bộ rễ bám sâu giúp giữ đất, hạn chế xói mòn. Sau khoảng 2 năm, cây bắt đầu cho thu hoạch măng và có thể khai thác liên tục trong nhiều năm. Đây là lợi thế để người dân vừa bảo vệ diện tích đất, vừa có thêm nguồn thu nhập, từng bước cải thiện đời sống.

Thượng tá Dương Văn Hảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết, đơn vị hướng tới mục tiêu vừa giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, vừa góp phần chống sạt lở, giữ đất. Khi cây tre mang lại lợi ích thiết thực, người dân sẽ chủ động hơn trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ. Từ đó, mô hình không chỉ tạo giá trị trước mắt mà còn hình thành ý thức gắn bó, trách nhiệm của mỗi gia đình với môi trường và địa bàn biên giới.





Tre Bát Độ có khả năng sinh trưởng phù hợp với điều kiện địa phương, bộ rễ bám sâu giúp giữ đất, hạn chế xói mòn.

Tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ vững biên giới

Một điểm đáng chú ý của mô hình là Đồn Biên phòng Ba Sơn không chỉ vận động người dân trồng tre mà còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đây là hướng tiếp cận giúp mô hình phát huy nhiều giá trị, từ thay đổi nhận thức đến điều chỉnh hành vi của người dân trong đời sống hằng ngày.

Thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp tại thôn, bản, cán bộ biên phòng tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên đất, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái khu vực biên giới. Việc trồng, chăm sóc, bảo vệ hàng tre được gắn với ý thức giữ gìn môi trường sống, hạn chế tình trạng đất trống, xói mòn, sạt lở. Người dân hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là việc làm riêng của lực lượng chức năng mà bắt đầu từ chính phần đất, khu vực sinh sống và hoạt động sản xuất của mỗi gia đình.

Cùng với đó, đơn vị lồng ghép tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc; vận động người dân chấp hành quy chế khu vực biên giới, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trung úy Triệu Văn Quý, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ba Sơn chia sẻ, khi triển khai mô hình, đơn vị xác định phải giúp người dân hiểu rõ lợi ích thiết thực của cây tre, từ thu hoạch măng, tạo cảnh quan xanh đến việc gắn bó hơn với phần đất sát biên giới. Khi trực tiếp trồng, chăm sóc và hưởng lợi từ cây tre, bà con sẽ thêm trách nhiệm với từng triền đồi, lối mòn, vị trí cột mốc trên dải đất quê hương.





Khi hiểu rõ lợi ích thiết thực của cây tre, trực tiếp trồng, chăm sóc và hưởng lợi từ cây tre, người dân sẽ thêm trách nhiệm với từng triền đồi, lối mòn, vị trí cột mốc trên dải đất quê hương.

Việc gắn tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường với tuyên truyền bảo vệ biên giới cũng giúp người dân nhìn nhận rõ hơn mối liên hệ giữa phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên và giữ gìn an ninh địa bàn. Mỗi hộ gia đình vừa là người hưởng lợi từ mô hình, vừa có trách nhiệm bảo vệ diện tích cây trồng, giữ gìn cảnh quan, phối hợp với Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp bàn giao đoạn biên giới dài 41,587km cùng 57 cột mốc quốc giới cho 6 tập thể và 158 hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia quản lý, bảo vệ. Đây là cơ sở phát huy vai trò của nhân dân trong nắm tình hình, phối hợp tuần tra, kịp thời phát hiện và thông báo những dấu hiệu bất thường cho lực lượng chức năng.

Thời gian tới, Đồn sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chăm sóc, bảo vệ diện tích tre đã trồng, nghiên cứu nhân rộng mô hình tại những vị trí phù hợp. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý, bảo vệ biên giới, gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ một loại cây quen thuộc, mô hình Lũy tre biên giới Việt đã mở ra cách làm kết hợp nhiều mục tiêu: phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức pháp luật và củng cố thế trận biên phòng toàn dân. Khi người dân hiểu luật, có ý thức giữ gìn môi trường, có sinh kế ổn định và chủ động gắn trách nhiệm với từng tấc đất biên cương, những hàng tre xanh không chỉ góp phần giữ đất mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Vĩnh Sang