Qua trao đổi thông tin, gặp gỡ và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, hai lực lượng BĐBP đã cùng vận động nhân dân tôn trọng đường biên, mốc giới, chấp hành quy định pháp luật.

Đưa pháp luật đến với người dân hai bên biên giới

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.

Nhận thức rõ điều đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên chấp hành pháp luật, cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn kiện pháp lý liên quan đến biên giới Việt Nam - Campuchia, nhất là Nghị định thư về công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền và Hiệp ước bổ sung hoạch định biên giới năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ hai nước ký ngày 5/10/2019; Hiệp định về Quy chế khu vực biên giới cùng các thỏa thuận song phương và quy định pháp luật của mỗi nước. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về đường biên, mốc quốc giới, quy chế quản lý khu vực biên giới, quyền và nghĩa vụ trong các hoạt động qua lại biên giới.

Cùng với phổ biến các quy định pháp luật, lực lượng Biên phòng còn hai bên chú trọng vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người, vận chuyển ma túy và các loại tội phạm xuyên biên giới.

Người dân cũng được khuyến khích chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn vi phạm; không nghe theo những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động gây chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Công tác tuyên truyền pháp luật đã được đặt trong mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên. Thông qua trao đổi thông tin, gặp gỡ và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, hai lực lượng BĐBP đã cùng vận động nhân dân tôn trọng đường biên, mốc giới, chấp hành quy định pháp luật. Đây cũng là cơ sở để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, hạn chế những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Phối hợp giữ vững bình yên nơi biên giới

Công tác đối ngoại Biên phòng của BĐBP tỉnh Lâm Đồng luôn gắn liền với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hai bên duy trì trao đổi thông tin về tình hình địa bàn, hoạt động của các loại tội phạm, dịch bệnh; phối hợp tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc phát sinh trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng pháp luật mỗi nước.

Trong những chuyến tuần tra chung, cán bộ, chiến sĩ BĐBP hai bên đã cùng kiểm tra các khu vực trọng điểm, nắm tình hình thực địa, trao đổi thông tin và thống nhất biện pháp xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh biên giới.

Đặc biệt, mô hình kết nghĩa giữa các đơn vị bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục được củng cố, mở rộng. Trong năm 2026, BĐBP tỉnh Lâm Đồng tổ chức thêm các hoạt động kết nghĩa giữa các đồn Biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri. Đến nay, hai bên đã có 6/13 cặp đồn - trạm kết nghĩa. Các đơn vị duy trì trao đổi thông tin, thăm hỏi, giao lưu và phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo nội dung đã ký kết.

Một trong những đơn vị tiêu biểu trong triển khai công tác đối ngoại là đồn biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng. Là đơn vị quản lý khu vực cửa khẩu, các cán bộ, chiến sĩ của đồn thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với lực lượng chức năng phía Campuchia trong kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới, nắm tình hình địa bàn và giải quyết các vụ việc phát sinh.

Thông qua các kênh liên lạc và hoạt động gặp gỡ trực tiếp, những thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, hoạt động qua lại biên giới đã được trao đổi kịp thời, giúp hai bên chủ động xử lý tình huống, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, đi lại hợp pháp của nhân dân.

Bên cạnh phối hợp nghiệp vụ, các hoạt động giao lưu hữu nghị, thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết của hai nước cũng được duy trì. Những cuộc gặp gỡ thân tình giúp cán bộ, chiến sĩ hai bên thêm hiểu nhau, chia sẻ kinh nghiệm và củng cố sự tin cậy trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, công tác đối ngoại còn được đơn vị gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tôn trọng đường biên, mốc giới và cùng tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Các hoạt động ngoại giao nhân dân, hỗ trợ lực lượng và người dân Campuchia cũng đã được BĐBP tỉnh Lâm Đồng chú trọng. Tiêu biểu như chương trình “Nâng bước em tới trường” tiếp tục được duy trì, hiện hỗ trợ 12 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bu Sa Ra, huyện Bét Chăn Đa và xã Đăk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri. Mỗi em học sinh được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, tổng kinh phí năm 2026 là 66 triệu đồng.

Những khoản hỗ trợ tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Việt Nam với trẻ em và gia đình còn nhiều khó khăn ở địa bàn biên giới nước bạn. Việc đồng hành cùng các em trên con đường học tập không chỉ góp phần tạo điều kiện để trẻ em tiếp tục đến trường, mà còn vun đắp tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới.

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, công tác đối ngoại Biên phòng phải được triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hướng đến hiệu quả lâu dài. Bên cạnh phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị quan tâm các hoạt động giao lưu hữu nghị, kết nghĩa, hỗ trợ nhân dân hai bên. Khi lực lượng hai bên hiểu nhau, tin tưởng nhau và nhân dân có sự gắn bó thì đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình và phát triển.

Năm 2027, BĐBP tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia), duy trì hiệu quả các hoạt động hội đàm, trao đổi thông tin, tuần tra song phương; thực hiện nghiêm các hiệp định, thỏa thuận về quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai nước. Cùng với đó, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành quy định về biên giới, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; tham mưu thúc đẩy kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, mở rộng kết nghĩa đồn - trạm theo lộ trình. Chương trình “Nâng bước em tới trường” cũng tiếp tục duy trì để tăng cường gắn bó với nhân dân nước bạn.